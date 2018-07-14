熬20年終成婆！巴基斯坦JF-17＝俄Mig-21＋美F-16

2018年07月14日 20:32 中時電子報 何宜玲

一架巴基斯坦空軍JF-17戰機正在降落。(圖/Wiki Media)

巴基斯坦JF-17雷電戰機由中國成都飛機公司和巴基斯坦複合體企業合作研製，是一款單座單發輕型多用途戰機。雖然它一開始就被設計成一架出口戰鬥機，但是它的服役之路卻相當艱辛，歷經了數十載的長時間發展。從1986年計畫開始，到2007年正式交付巴基斯坦空軍，長達20年跌宕，終究問世。

根據《戰機世界》(Fighter Jets World)報導，巴基斯坦JF-17雷電戰機的設計是採用了俄羅斯Mig-21和美國F-16的結構混合體。美國和中國兩大死對頭分別對這架JF-17戰機的發展有什麼不一樣的貢獻，可以從JF-17一系列演變計畫來看。

首先是，中國成都飛機公司願意為巴基斯坦空軍進行J-7戰鬥機隊的升級計畫。其次是，由於巴基斯坦是美國在阿富汗反俄的主要支柱之一，因此美國願意在國防幫助巴基斯坦。當時的蘇聯正準備開發Mig-29，而巴基斯坦也想要一架「類似款」，可以用來對付Mig-29的新戰機。因此便有了針對J-7進行現代化改造的「Sabre II」計畫。

但是這個原始計畫只是延伸了J-7機身，和改變了進氣口的位置和尺寸，無法達到當時美國戰鬥機的預期性能。因此該計畫失敗告終。

1980年代左右，美國、中國和巴基斯坦又決定開始一項「超7」(Super 7)計畫。這個計畫希望將戰機的翼展增加，並且加入擁有類似F-16的構造。但是後來中國發生了天安門大屠殺事件，讓其中一家參與計畫的美國飛機公司「格魯門」(Grumman)在1989年宣布退出了這個計畫。該計畫再次宣布失敗告終。

直到1998年，中國和巴基斯坦又重啟了「超7」計畫。巴基斯坦將飛機改名為「JF-17」，由於之前計畫告終時，飛機公司認為這架戰鬥機需要一台新的發動機。而這次俄羅斯米高揚(Mikoyan)設計局找到了解決方案，他們可以提供一台當初為Mig-33設計的發動機，叫做「Klimo RD-93」。它是Mig-29使用的RD-33發動機的高級版本。

此外，這次設計還添加一項很重要的創新，就是為JF-17加入了無轉向超音速進氣口(DSI)。這也讓它成為是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機。

歷經了上述幾番波折，JF-17終於在2003年第1架原型機問世。2006年，JF-17進入量產。2007年第1架JF-17戰機正式交付巴基斯坦空軍使用。

但是，JF-17有一個潛在弱點，就是它繼承了Mig-21的結構設計，採用雙槍管GSh-23的內部大砲。這意謂著幾乎所有現代戰機上的自動砲都能贏過這種大砲。

(中時電子報)