暑假好「機」會 中科機器人競賽高中隊伍拚場

2018年07月14日 20:51 中時 盧金足

課程藉由參加過FRC機器人比賽的經驗團隊分享，互相學習成長。（盧金足翻攝）

迎接機器人時代來臨，從校園培訓人才！科技部中部管理局舉辦一系列FRC（FIRST Robotics Competition）相關課程及競賽，7月14日及15日在中科園區智慧機器人創新自造基地舉辦FRC常用機構及設計課程，學員投入自造風氣，參與國際機器人競賽，也希望無人飛機的技術與應用教學能向下扎根，未來可於國際舞台上展現台灣航太教育成果。

中科管理局表示，FRC比賽（FIRST Robotics Competition）是由美國非營利機構FIRST主辦，主要是由各個國家的中學生參與的一項工業級機器人競賽，賽事遍及20幾個國家及3000多支來自世界各地的隊伍參加，通過各地區域賽晉級的隊伍才能至美國參加世界決賽。

為帶動自造者風潮，中科8月25日、8月26日舉辦FRC季後賽，目前有來自國內22支優秀高中隊伍報名參加，並自7月中旬起，系列訓練課程熱鬧登場。

7月14日及15日於中科園區智慧機器人創新自造基地舉辦FRC常用機構及設計課程，該活動吸引內壢高中、成功高中、復興實中、恆毅中學、大同高中、麗山高中、溪南國中、南港高中、內湖高工、竹崎高中、高雄中學、明道中學、台中高工、中科實中、協同中學共15所學校參與，逾100名學生參加。

該課程藉由參加過FRC機器人比賽的經驗團隊，分享包括在機器人領域學習到的機構設計CAD、金屬加工、控制軟體、嵌入式系統與感測器、氣壓系統、馬達傳動系統等寶貴經驗，透過培訓課程之交流，互相學習成長。

中科7月21、22日開設ARDUINO/RASPBERRY PI設計與應用，該課程聘請系統整合專家授課，深入解析機械夾爪設計與種類、基本控制迴路與氣壓邏輯等內容，探索夾爪整合於機械手臂及自動化設備之應用實務。

8月11、12日進行組裝課程，從底盤、機器手臂收放系統、布線，透過7、8月份一系列完整的培訓課程。

(中時 )