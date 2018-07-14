大陸殲-15無藥可救？俄專家：言之過早

2018年07月14日 20:48 中時電子報 江飛宇

香港《南華早報》報道，中共空軍張洪賀中將近日曾表示，目前正在研制新一代艦載戰鬥機，希望取代目前的殲-15。此說一出，立即引爆殲-15戰機性能低落，妥善率低的猜想，美國《國家利益》(national interest)甚至認為「殲-15有難以排除的缺陷」，然而俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申(Vasily Kashin)認為這些說法都言之過早。

俄國衛星網中文版報導，卡申認為，殲-15目前仍然是大陸艦載戰機的唯一選擇，至少可預見的幾年，甚至幾十年間都是如此，現在傳出的問題，都是研發艦載戰機時所必然經歷的摸索階段，只要未來得到足夠的經驗，一一將殲-15缺陷克服，仍然大有可為。

卡申之所以如此判斷，是因為中國大陸研發新一代艦載機早已不是新聞，其研發目標是匿蹤艦載戰機，這不意味殲-15就一定存在無法解決的問題。畢竟戰機的研發耗時耗力，需要在現有機型已在批量生產階段，就開始研發。

殲31的第2版原型機，在研發之初可能就有打算成為艦載機，不過即使研發順利，真正服役可能要等到2025年以後。(圖/新華網)

例如，早在大陸的第五代戰機(成都殲-20)啓動量產前，瀋陽飛機工業集團就有研製第六代戰機的前期計畫，至於可能是未來艦載機的殲-31（FC-31），也在殲-15上艦之前就已經啟動計畫。

然而即使是基本款的殲-31陸地版，也還處於早期的測試階段，殲-31已經出現外型大幅修正，修正後的第二架原型機，在2016年底才開始進行測試飛行，可能需要幾年的時間才能確定一切布局，在完成陸地版的的殲-31後，才會進行海軍版的改造與飛行測試。但是海軍艦載版仍然與陸地版會有許多區別，比如機翼的升力更求更大、起落架與補捉鉤需要強化，還有主翼折疊要另外安排的液壓系統，所以光是修改，也要持續數年時間，之後才能達到量產狀態

因此，即使在一切順利的情況下，首架殲-31艦載型要達到服役狀態，至少也畏到2020年代中後期，在此之前中國大陸的航空母艦能用什麼戰機? 仍不得不繼續使用殲-15。

至於殲-15的4次事故並不足為奇，這與中國大陸當初的決定自行研發有關。因為當年大陸放棄購買俄羅斯Su-33「海側衛」戰機與生產許可，而是而向烏克蘭廉價購買Su-33的原型機T-10K-7，由自己的工程師以它為基礎，開始研發它的改進版。

但是T-10K-7不能飛行，而且與Su-33已有頗多差異，結果就是殲-15的設計工作受到耽擱，耗資巨大，而首批飛機又不太可靠，一言以蔽之，就是重新繳了一次學費。

儘管如此，殲-15的基礎不錯，它是合適的海軍重型戰機，有著遠航程和強力武器，並且與中共空軍正在使用的殲-11B/BS、殲-16和Su-30都是同一系列，結構相近，高度統一也是它的優勢。所以大陸軍方在耗費額外的時間和資金後，在未來應該能擁有一款可靠而強大的艦載機。

(中時電子報)