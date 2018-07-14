王功漁火節海洋音樂會萬人吶喊

王功漁火節之海洋音樂會14日在王功漁港熱鬧登場，當夜幕低垂，彰化縣長魏明谷與來賓共同啟動，絢麗煙火秀和上萬顆燈飾相輝映，吸引上萬人潮歡呼、高歌，跟這音樂起舞。（吳敏菁攝）

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王功漁火節，搭起宗教民俗、美食和海洋文化與音樂的舞台，讓人感受彰化濱海風情。（吳敏菁攝）
王功漁火節，搭起宗教民俗、美食和海洋文化與音樂的舞台，讓人感受彰化濱海風情。（吳敏菁攝）
王功漁火節，搭起宗教民俗、美食和海洋文化與音樂的舞台，讓人感受彰化濱海風情，海福宮提供炸雞、茶葉蛋等，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

王功漁火節之海洋音樂會14、15日在王功漁港熱鬧登場，當夜幕低垂，彰化縣長魏明谷與來賓共同啟動，絢麗煙火秀和上萬顆燈飾相輝映，吸引上萬人潮一起歡呼、高歌，在音樂聲裡，享受夏夜盛宴，在「北貢寮、南墾丁」之外更打響了中王功美名。

王功漁火節，搭起宗教民俗、地方美食和海洋文化與音樂的舞台，讓人感受彰化濱海風情，是遠近馳名的夏日盛宴。化縣長魏明谷表示，2018王功漁火節範圍擴大了，節目內容也增加，今年縣府佈置數萬盞光彩奪目的LED燈在王功福海宮、生態景觀橋及王功漁港港區等地，美輪美奐，更將燈景延長到五個月，王功越夜越美麗，最主要是要創造夜的經濟、夜的觀光。

王功漁港是彰化縣最大的漁港，並在夕照下呈現出美麗的黃金海岸，還有歷史悠久的珍珠蚵養殖技術，王功珍珠蚵也是全國最有名的海鮮蚵，蚵仔也因為潮汐的起伏和日照，讓蚵仔就像洗三溫暖一般，肉質鮮甜。今年王功漁火節，有豐富的四大主軸活動：海洋音樂會、祈福踩街嘉年華、絢麗煙火秀以及不可錯過的地方美食饗宴等，充分展現彰化王功的特色。

魏明谷說，看到大家這麼熱情參與王功漁火節，把現場擠得水洩不通，相信這次的音樂饗宴一定讓大家回味無窮，活動還有祈福踩街嘉年華、絢麗煙火秀、海洋音樂會等盛大舉辦，這次也邀請全台約30團的學生樂團參加比賽，並錄取前3名來參加首場的音樂會表演。

除了推動王功的觀光以及推廣美麗的西海岸，王功還有海牛和蚵車，也可在潮間帶看到招潮蟹，除了漁火節活動期間，假期間，更可以天天來王功旅遊，欣賞王功漁港燦爛奪目的港灣，品嘗王功的美食，體驗王功人的熱情。

(中時 )

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