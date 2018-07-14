瓊斯盃》小娟姊賽前激勵 中華白就是不服輸！

兩年前穿美國隊球衣打瓊斯盃，吳永盛今年首次改穿中華白上場。(中華籃協提供)

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中時電子報
王柏智的拚戰精神與憨厚外型，讓他贏得不少場邊觀眾掌聲。(中華籃協提供)

今年瓊斯盃中華白的成軍，因應提前備戰明年世大運，所有成員都來自大專，而非跟過往一樣用SBL加上UBA球員組成，中華白總教練謝玉娟很清楚這點，所以想盡一切辦法激勵年輕球員鬥志與士氣，終在14日首役展現出來！

中華白14日以73比83小輸加拿大，期間從未放棄追分，甚至數度領先身材優勢明顯的加拿大，謝玉娟賽後特別問了身旁的王柏智，賽前她說了什麼激勵全隊，沒想到王柏智完全忘記，還要一旁的吳永盛趕緊出來解圍。

「小娟姊賽前告訴我們，機會是留給那些準備好的，且有勇氣的人！」拿11分、5籃板的吳永盛表示，「反正就是開心打球，我們的目標就是一起把球打好，在場上不想太多，專心去打就好，更要跟小娟姊展現『選我』上場的勇氣。」

這是吳永盛自從兩年前代表母校沙加緬度州大打瓊斯盃後，首次換穿中華白球衣打瓊斯盃，「當前心情跟兩年前不太相同，兩年前第1次打瓊斯盃，整個人真的超緊張，過了兩年之後，我成長了不少，很高興能替中華白打球。」

來自今年UBA冠軍國體大的王柏智，則是14日場上最受球迷歡迎的中華白球員之一，因為看起來笨重的他，經常無視對方高度，展現出「超齡」強硬攻守的姿態，個性也算憨厚的他，賽後記者會也成謝玉娟拚命狂虧的對象。

「對我來說，比賽更加重要，所以我完全沒有聽到場邊觀眾給我的歡呼聲，」賽前竟然忘了帶襪子來球場的王柏智表示，「難不成我要回頭，一個一個跟觀眾說謝謝嗎？」這就是王柏智，你永遠不會知道他會說出多麼誇張的話！

(中時電子報)

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