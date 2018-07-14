高雄》與藝術家對談 陳其邁承諾扶植在地文化連結國際

陳其邁在「歡迎來到我的房間」壁畫前與支持者合照。（陳其邁辦公室提供）

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陳其邁14日參加建軍跨域基地藝術村聯展，與80多位在地藝術家對談。（陳其邁辦公室提供）

高雄市長參選人陳其邁14日參加建軍跨域基地藝術村聯展，與80多位在地藝術家對談，他強調，當選後會帶領市府培育具高雄文化特色的團體、藝術家，協助與國際資源連結。

南風劇團1989年成立，團名取自「南方有風，風裡有戲的味道」，前年活化舊公車場站推出「建軍跨域基地」，舉辦藝術講座、工作坊及戲劇演出，為創作者及學習者搭建跨界交流平台，陳其邁致詞時特別對南風劇團全體成員、團長陳姿仰團長及在地藝術家們長年對高雄藝術的播種、耕耘表達肯定。

陳其邁重申，他將藉由「在地全球化（Locality Globalized）」精神，將高雄在地美好特色帶往國際，許多年輕藝術家受限於創作及展演空間不足，他當選後，將培植有高雄在地文化特色的藝術團體及個人，扶植在地文化發展，將高雄市的文化品牌與國際資源連結。

隨後，陳其邁也出席2018高雄苓雅國際街頭藝術節，來自17國、31名壁畫藝術家聯手在創作55幅建物外牆壁畫，將老舊建物外牆變成美麗大畫布，陳其邁特別在迷迷村口的「歡迎來到我的房間」壁畫前與支持者合照，他說，這幅壁畫被暱稱為「全台最大書櫃」，不僅為市景增添趣味，更吸引各地遊客來打卡拍照，成功活化社區成為文創據點。

(中時 )

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