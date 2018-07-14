台塑「台灣特色文化發展計畫」樹林高中演出《抓龍特攻隊》

2018年07月14日 22:16 中時 陳俊雄

由台塑企業暨王詹樣公益信託推動的「台灣文化特色發展計畫」，從2011年起深入各鄉鎮巡迴演出，14日晚間由蘋果劇團在樹林高中演出《抓龍特攻隊》，吸引許多民眾攜家帶眷前往觀賞，樹林區衛生所也在現場配合免費施作女性三癌篩檢，捍衛婦女健康。

台塑企業延續集團創辦人王永在為紀念及追思母親王詹樣女士回饋社會之美意，捐助成立「王詹樣公益信託」，王永在秉持發揚台灣傳統藝術及本土特色文化的使命，自2011年起每年邀請台灣在地表演團隊，共同推動「台塑關係企業暨王詹樣公益信託『台灣特色文化發展計畫』」，深入偏遠鄉鎮進行巡演，至今邁向第7年，累計275場演出、觀眾超過數十萬人次。

今年的藝術關懷零距離「台灣特色文化發展計畫」由「蘋果劇團」演出《抓龍特攻隊》，並於今日晚間6時30分於新北市樹林高中演出。

劇中主角一開始只是個流浪漢，出身卑微，不受人尊重，但他勇敢、樂觀，在許多人畏懼、害怕時挺身而出，拯救了自己的國家，成為人們心目中的英雄，也傳遞出勇氣與愛的重要，唯有勇往直前，才能創造不一樣的人生！

除了觀賞戲劇之外，南亞樹林廠配合活動，洽請樹林區衛生所在現場免費施作女性三癌篩檢，並提供保鮮膜贈送鼓勵參與篩檢民眾。

(中時 )