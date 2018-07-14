影》瞬間倒地！法國慶2重機迎面對撞

法國國慶遊行隊伍中，2輛儀仗隊摩托車突然擦撞倒地，車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。(圖/美聯社)

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中時電子報

法國國慶日閱兵慶祝活動現場，2輛儀仗隊重型摩托車在表演時，突然在法國總統馬克宏和各國賓客面前迎面對撞，瞬間倒地。2名撞車的車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。

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根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，14日法國巴黎香榭麗舍大道上，正在舉行國慶日閱兵大遊行，2輛由法國警察駕駛的儀仗隊摩托車，在進行表演時，突然迎面撞上，擦撞倒地。但是2名車手仍然趕緊將摩托車從地上扶起來，跟上儀仗隊表演隊伍的腳步。

法國國慶遊行隊伍中，2輛儀仗隊摩托車突然擦撞倒地，車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。(圖/美聯社)
法國國慶遊行隊伍中，2輛儀仗隊摩托車突然擦撞倒地，車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。(圖/路透)

法國國慶遊行隊伍中，2輛儀仗隊摩托車突然擦撞倒地，車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。(圖/路透)
法國國慶遊行隊伍中，2輛儀仗隊摩托車突然擦撞倒地，車手趕緊再將摩托車扶起，但摩托車身型龐大，讓他們看起來相當吃力。(圖/路透)
法國國慶遊行隊伍，陣容浩大。(圖/美聯社)

法國警察和憲兵單位並沒有立即提供整起意外的細節。根據目前情況了解，似乎是有一名摩托車手進錯了隊伍，才導致擦撞意外的發生。

除了這個意外小插曲之外，當國慶遊行進行到尾聲時，戰機編隊噴出的彩色煙霧似乎也出現了明顯的故障，將法國國旗的彩煙顏色弄錯了。

(中時電子報)

文章來源：French police motorcycles crash during Bastille Day parade

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