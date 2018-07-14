台北電影節紅毯 許瑋甯、張鈞甯掀黑白灰「雙甯時尚」

2018年07月14日 21:49 中時 陶福媛

許瑋甯穿灰色禮服配戴卡地亞美洲豹珠寶，總共有4隻豹上身，霸氣十足。（台北電影節提供）

張鈞甯穿Michael Kors黑白色調禮服，掀起黑白灰的紅毯時尚。（台北電影節提供）

柯佳嬿穿黑色透明絲紗內搭肉鮭色內襯禮服，配戴PIAGET珠寶。（台北電影節提供）

楊丞琳穿白色曳地禮服搭配PIAGET珠寶，展現好身材。（台北電影節提供）

張鈞甯和陳意涵一起走紅毯，同樣都是黑白色調，展現好姊妹的默契。（台北電影節提供）

鍾瑤穿玫瑰金亮片褲裝外罩白色外套。（台北電影節提供）

台北電影節今晚登場，參展電影和規模雖比不上金馬獎頒獎典禮，藝人仍盛裝出席、熱情參與。今年的星光紅毯以黑白灰的簡約色調為主，其中許瑋甯和張鈞甯的「雙甯時尚」最具代表，雖是平淡低調的色系，但許瑋甯的灰色禮服裝飾如刷色效果的絲紗，張鈞甯的Michael Kors黑白禮服則以圓點、千鳥紋為飾，別具巧思。

許瑋甯以一身灰色禮服搭配氣場超強的卡地亞 (Cartier）美洲豹系列珠寶，包括耳環、手環和戒指等，總共有4隻美洲豹上身，總價逾300萬元，展現影后氣勢。

張鈞甯也不遑多讓，身穿Michael Kors黑白色系禮服搭配寶詩龍（Boucheron）走紅毯，風格簡約但不減優雅。張鈞甯與「閨密」陳意涵一起走紅毯，兩人不約而同都穿黑白色系的禮服，張鈞甯笑稱真的是心有靈犀，並非事先約好，兩人還開玩笑會踩對方的裙子、或是不小心扯對方的上衣，上演走光戲碼，姊妹倆的互動十分有趣。

除了「雙甯」的黑白灰時尚，柯佳嬿穿黑色透明絲紗內搭肉鮭色內襯禮服，尹馨穿前短後長的黑色小禮服搭配寶格麗的Serpenti珠寶，鍾瑤則在玫瑰金亮片褲裝外再罩一件白色外套，無不呼應這一季台北電影節的主題色調。

(中時 )