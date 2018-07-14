文在寅結束印新訪程 將加速推動新南方政策

友善列印
中時

南韓總統文在寅結束對印度、新加坡為期6天的訪問返回首爾。南韓聯合新聞網指出，文在寅布局南亞與東南亞、深挖經濟增長潛力的「新南方政策」有望加速推動。

韓聯社指出，文在寅10日與印度總理莫迪舉行峰會時，雙方確立了到2030年實現雙邊貿易額500億美元的目標，並強調現在是對南韓投資良機，南韓政府已經做好隨時傾聽企業訴求和為營商排憂解難的準備。

文在寅還出席三星電子諾伊達手機工廠的竣工儀式。有輿論認為，南韓政府下半年經濟政策將側重密切政商關係。

文在寅12日與新加坡總理李顯龍舉行峰會後商定，為維護地區和平穩定加強合作，隨後於13日在「新加坡講座」發表演說表示，朝鮮半島實現和平後，將與新加坡、東南亞國協一起把亞洲建設成為世界上最繁榮的地區。

韓聯社指出，文在寅此行將成為加快推進新南方政策的契機。文在寅此次出訪的關鍵詞為「經濟與和平」。訪問印度時，文在寅將重點放在經濟方面，促進韓印在第四次工業革命到來之際共創新增長動力，鼓勵韓企進軍印度市場。

訪問新加坡時，文在寅則著重釋放構建朝鮮半島和平體制的信號。以經濟與和平為媒介，拉近南韓與印度和新加坡的距離，將兩國視為橋頭堡，升級新南方政策，謀求亞洲地區的和平與共同繁榮。

(中時 )

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