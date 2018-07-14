不死心！ 拍女子如廁手機被打掉 淫狼再拿一隻繼續拍

廖男偷拍鍾姓女子如廁，被鍾女發現當下拍掉手機，沒想到廖男竟不死心又掏出另隻手機找角度偷拍。(示意圖/中時資料照)

友善列印
中時

這色狼真離譜！廖姓男子混入新北市某加油站廁所偷拍鍾姓女子如廁，但當他從門縫伸入手機時，被鍾女發現當下拍掉手機，沒想到廖男竟不死心又掏出另隻手機找角度偷拍，結果又被鍾女發現並通知加油站方合力活逮廖姓色狼。

令人稱奇的是，廖男雖然使用二隻手機連續想要偷拍鍾女如廁，卻因為鍾女及早發現拍掉手機，二支手機的記憶卡裡什麼也沒錄到，檢方調查後以後，以手機內尚未拍攝到與鍾女有關之任何照片、影片，「與刑法上無故竊錄他人非公開罪之構成要件不符」，並沒有起訴這名離譜囂張的色狼。

到加油站如廁卻遭到色狼連續二度偷拍，法律竟治不了色狼卻沒能讓他吃牢飯，讓鍾女不滿之餘提出民事告訴，對這名色狼求償10萬元。

不過，這名色狼在審理時表示，他在刑事部份獲得不起訴，只想付5000元來和解。

新北地院承審法官指出，廖男以手機伸入鍾女如廁之廁所內欲拍攝如廁畫面之行為，雖然尚未拍攝取得任何照片或影片，但他顯然已經侵害鍾女如廁時於廁所私密空間獨處不受干擾之權利，自已該當對鍾女隱私權之不法侵害，且其情節重大，鍾女請求賠償非財產上之精神損害，自屬有據。

不過，法官審酌廖男不法侵害鍾女隱私權之行為、手段及鍾女因此精神所受驚懼及創傷之程度，並參以廖男為國中畢業，現無業，為低收入戶，認為鍾女原告請求賠償精神損害10萬元過高，將賠償金降為3萬元。

(中時 )

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