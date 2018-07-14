F-35與A-10的「舔地比賽」已結束 成績暫時保密

2018年07月14日 22:27 中時電子報 江飛宇

備受軍事迷期待的A-10與F-35近距離空中支援測評已經結束，然而美國空軍有透露成績，但是一個民間的政府監督組織(Project On Government Oversight，簡稱POGO)認為空軍有意偏坦F-35，所以不願公布結果。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，POGO透露該測試在陸戰隊航空軍的尤馬基地(Marine Corps Air Station Yuma)，和中國湖海軍武器測試站(Naval Air Weapons Station China Lake)兩地進行，從於7月5日開始，並於12日結束，為期一週。

POGO的報告說，這場測試並不算公平，比如陸軍和海軍地面部隊都沒有參與，然而地面部隊是近距離空中支援的最主要對象，他們的感受是最重要的，他們都缺席了，可見美國空軍其實沒有那麼在乎真正的答案。

F-35的彈艙可以安裝2枚500磅炸彈，然而測試中只需要裝1枚，POGO猜測可能是擔心影響飛行性能，拉低測試成績。(圖/美國空軍)

A-10是1970年代的對地攻擊機，沒有所謂的內部彈艙，但它的翼下載彈量奇大，可以持供最強的火力支援。(圖/美國空軍)

POGO的丹．格拉齊爾 (Dan Grazier)寫道：「近距離空中支援應該要有地面部隊的觀察者參與，並且由他們發號施令，要求戰機飛行員在混亂和不斷變化的戰場情況，從空中發現地面攻擊目標的能力。然而美國空軍是將測試題目由一名空戰訓練顧問來擬定，該名顧問以往的工作是查核F-35戰機的性能為主，所以這些測試題目，一直想盡辦法拉平F-35與A-10在對攻攻擊上的性能差距。」

比如說，測試時間表為兩種飛機分配了相同的時間和架次，這就抹除了A-10在戰場環境滯空時間較長的重要優勢。而且還「因公平起見」，兩種飛機的砲彈量必須一致，都只能裝400發炮彈，這更削弱A-10的能力了，「疣豬」(Warthog)的30公釐加特林機砲可以到裝1174發砲彈，這也是它最著名的法寶，結果卻削弱了三分之一。

據POGO稱，這些測試不但削弱A-10的優點，還有意掩蓋了F-35的弱點。在一次試驗中，減少了炸彈載荷量，F-35只需安裝1枚500磅炸彈，而不是2枚(即使裝了2枚，在密接攻擊也是完全不足)，以提高F-35在低海拔地區的機動表現。而且測評同意在10,000英尺(3000公尺)的高度來攻擊地面，這顯然是擔心薄皮無裝甲的F-35，在低空環境的安全性不保。甚至地面標靶也不合理，兩個測試場地都是沙漠環境，卻選了墨綠色和黑色的標靶在黃褐色的地面，顯然是要讓飛在3000公尺以上的F-35比較容易發現目標，這完全違背實戰的嚴酷現實，真正的敵人，必定竭盡全力偽裝自己，盡可能保持自己不被發現，這也是密接支援攻擊必須低空飛行的原因，A-10在這方面才是高手，但美國空軍似乎擔心F-35成績太難看，才會搞出這樣的送分題。

POGO顯然是A-10的支持者，同時A-10在美國國會裡也有朋友，比如曾經擔任過A-10飛行員的瑪莎．麥克莎莉(Martha McSally)眾議員就是。她多次強調，測試將證明F-35無法完全取代A-10。

面對POGO的疑慮與批評，五角大廈的性能測評組發言人蜜雪兒．巴爾丹薩少校(Michelle Baldanza)表示，不公布結果沒有什麼好驚訝的，因為這是按照2017年國防授權法案在辦理，至於為什麼沒有解釋地面部隊代表參與，她的說法是「測試過程中的聯合終端攻擊控制員（JTAC），已經可以透過電腦模擬，把相關的評估給納入。」

JTAC是一種專業兵種，他們使用軍用平板，甚至使用軍用智慧型手機聯繫友軍和定位目標，依戰場強度決定呼叫空中支援。這樣的人才通常需要有具有至少2年的飛行經驗，但是一些海軍陸戰隊員士兵也確實獲得了該資格。

然而，戰場環境是混亂的，要是地面部隊中沒有JTAC這樣的人才時，飛行員和地面部隊之間的協調將會變得困難，此時確空中攻擊能否正確擊中目標的責任，就更多地落在飛行員身上，而POGO的報告強調了這一擔憂。

巴爾丹薩則解釋，這些安排不是在委屈A-10，而是不希望錯看F-35的作戰潛力。例如F-35的地貌解析與虛擬座艙都是最新科技，這些未來執行任務的工具也不應該被忽略。

4月時，哈里斯中將告訴眾議院軍事委員會小組，測評將決定空軍要生產多少具疣豬的機翼。要是沒有新的機翼，疣豬可能在2025財政年度之前被停飛。不過，支持A-10的陣營仍相信，測試的結果將有助於確定A-10在美國空軍中的服役時間。即使測試偏坦F-35，把它的分數給拉高，但A-10 的成績也絕不會差。

(中時電子報)