韓國藝術家尹吉賢「磐鈺雲華」特展 找到「石」在的知己

2018年07月14日 23:27 中時 盧金足

「磐鈺雲華」舉辦這場藝術特展，希望大家從尹吉賢作品中找到共鳴，遇見專屬自己的石頭知己。（盧金足攝）

韓國新銳藝術家尹吉賢（左）來台開展，他有個心願，是走訪台中的資源回收廠「撿寶」。（盧金足攝）

韓國新銳藝術家尹吉賢（左）與磐鈺建設總經理沈瑞興，「藝」起成為知己。（盧金足攝）

尹吉賢作品的臉部都以石頭為素材，創作出獨一無二的表情。（盧金足攝）

尹吉賢作品《我也有了一個知己》，騎腳踏車男子載了一隻狗，人狗相依，感動很多人。（盧金足攝）

磐鈺建設與韓國畫廊Gallery Woo共同主辦，在台中市公益路頂級豪宅「磐鈺雲華」接待會館展出韓國新銳藝術家尹吉賢《石知己》。（盧金足攝）

磐鈺建設推動綠建築，炎炎夏日也為心靈開闢一處清涼綠洲，與韓國畫廊Gallery Woo共同主辦，在台中市公益路頂級豪宅「磐鈺雲華」接待會館展出韓國新銳藝術家尹吉賢《石知己》雕塑特展，以歷經歲月考驗的石頭，刻畫出生命的容顏，不鏽鋼飯碗、鋼絲絨、湯匙叉子都是創作媒材，令人感動的作品中《我也有了一個知己》，一名平凡男人騎腳踏車，後面載著緊緊相依的小狗，尹吉賢說，這隻依靠主人的小狗，也是自己的寫照，平日難言喻的感情，在作品中讓知音讀出父子情深。

茫茫人海中，找到知己很難得！磐鈺建設位在公益路的「磐鈺雲華」舉辦藝術展都引發熱烈迴響，此次跨海從韓國請來藝術家尹吉賢，已有很多建設公司VIP、藝文界及收藏家搶先到場鑑賞。

尹吉賢來台開展，他有個心願，是走訪台中市的資源回收廠，別人眼中的廢棄物，卻是他眼中的寶，來台灣的撿寶之行是他在開展時的特別行程，想尋找鐵件的素材，為作品激盪更多火花。

「每一顆石頭，在他看起來都像一個有故事的臉！」尹吉賢從生活中找題材，作品中的《幸福的等待》，提著行李，嘴角泛起微笑的男子，期待久違的啟程，尹吉賢從作品中講出現代人為生活的奔波，「等待旅程的巴士把我帶出去」，坐在椅子上等待巴士來的時間，是幸福的，是甜的！

台灣很多尹吉賢作品粉絲，對他的創作如數家珍，其中以他為投射寫照的《我也有了一個知己》，感動很多人，騎腳踏車的男子就像我們常見的父親形象，沈默、嚴肅，車子後面載的一隻小狗，還以站姿緊抱主人，尹吉賢透露，這隻小狗與男子的相依，像他心裡與父親如知己契合的答案。

讓很多觀者感動的作品，「捍衛飯碗─摩托車日記」看起來孤單的主角，卻從臉部線條流露出知足的神情，尹吉賢說，蒐藏從廢鐵廠回收的餐具，甚至餐具的碎片，有些是常見的飯碗與湯匙，與「捍衛飯碗」的主題不謀而合，大家為生計忙碌， 心裡都燃起共鳴。

磐鈺建設總經理沈瑞興表示，「每一個石頭都是尹吉賢的知己！」尹吉賢作品的臉部都以石頭為素材，而且不特別雕琢，走在山裡或海邊，不同的石頭有不同的劇本，創作出獨一無二的表情，等著尹吉賢的創意靈感為其寫出起承轉合的精彩故事。

「看到尹吉賢的《石知己》雕塑作品，會讓人有淡淡的傷感，但從中又發現內心的感動，讓自己在藝術裡得到知己的相知與慰藉！」沈瑞興說，尹吉賢作品從日常使用的鐵件與餐具，化為創意與趣味，正如同人生也要多點自在和幽默感，也研議其作品未來成為建案的公共藝術品。

《石知己》雕塑特展於7月14日開幕，展出數10件藝術雕塑，作品結合不鏽鋼飯碗、鋼絲絨、湯匙叉子等，代表韓國深遠飲食文化及一日三餐的尋常餐具，成為尹吉賢表達人性溫度的素材媒介。

人們忽略棄之的物件，在藝術家巧思中重生，再生的不只是物件，還有靈魂，「磐鈺雲華」舉辦這場藝術特展，希望大家從尹吉賢作品中找到共鳴，遇見專屬自己的石頭知己。

磐鈺建設在台中市5期推出的百億豪宅建案「磐鈺雲華」，隨著房市景氣加溫，銷售率已突破7成，人潮帶來錢潮的搶手店面成交3戶，看好台中市捷運綠線年底將試運轉，各項重大建設到位，不動產業界原預估大台中今年推案量1200億元，下半年推案量加碼，今年將挑戰1500到1800億推案量，其中5期受惠商圈與生活機能成熟，加上地段優勢，「磐鈺雲華」高人氣品牌建案買氣旺。

(中時 )