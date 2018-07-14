長年參與對我軍售 美軍火王稱台最需潛艇

2018年07月14日 22:38 中時電子報 楊幼蘭

在美國國務院4月核准行銷許可證，協助台灣進行潛艦國造計畫後，如今已有6家國際廠商提出設計案，其中包括2家美國廠商、2家歐洲廠商，1家日本廠商和1家印度廠商。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，長年參與對台重大軍購案，並協助軍事技術轉移的瑞福集團（Rehfeldt Group）董事長李華得（Edward Rehfeldt）指出，台灣國防的當務之急，就是將老舊的潛艇升級，並打造新型潛艇艦隊。

獲得美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、通用動力（General Dynamics）等多家重量級軍火承包商在台代理權的瑞福集團（The Rehfeldt Group）說，雖然如今它正協助台灣升級如運輸機等國防裝備，但台灣需要把重心放在發展潛艇上。

「他們有強大的海軍，他們有強大的空軍，他們有精良的高科技武器，」李華得說，「但基本上，他們需要潛艇來保護海底區域。」

可是他不願透露，瑞福集團是否就潛艇技術和台灣合作。

「我們主要的興趣真的是協助台灣打造自己的系統，」他說，「老是靠另一個國家（美國）並不好。」

公開資料顯示，李華得在台灣擁有大筆房地產，政商關係良好，妻子為名媛孫凌華，而獨子李仕凡則娶了孫道存的長女孫瑩瑩。

李華得指出，由於台灣始終很難獲准購買新軍武，可是把現有，但已經過時的軍備維護得很好，因此「我們正設法協助他們升級」。

(中時電子報)