世足》比利時2：0擊敗英格蘭 摘隊史首座季軍

2018年07月14日 22:49 中時電子報 盧品青

在失意的4強戰之後，「三獅軍團」英格蘭與「歐洲紅魔」比利時14日晚間於季軍戰對決，試圖搶回一座安慰獎。英格蘭似乎有些意興闌珊，撤下了前幾役的5位先發球員，反觀比利時依舊精銳盡出，要拚戰到最後一刻。最後比利時以2比0打敗英格蘭，捧回季軍創下隊史最佳成績。

比利時又換回小組賽時的3-4-2-1攻擊陣型，英格蘭則沿用本屆的不變陣型3-1-4-2。比英在小組賽已交過一次手，當時雙方互相禮讓由比利時勝出，諷刺的是兩隊「殊途同歸」於季軍戰再度碰頭。

此役開賽不久，比利時前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)中路快攻傳給左邊查德利(Nacer Chadli)，查德利攻至底線吊中給門前的穆尼爾(Thomas Meunier)在第3分37秒用右脛骨將球頂進！這不僅是比利時世界盃史上最快進球，同時也是英格蘭隊史的最快失球紀錄，穆尼爾更是比利時本屆第10位破門的球員，追平1982年義大利的10人進球紀錄。

英格蘭失球之後並未積極反擊，3次射正都軟弱無力，下半場林加德(Jesse Lingard)、拉許佛(Marcus Rashford)進場之後攻勢明顯轉強，但仍久攻不下。第82分鐘比利時助攻神人德布勞內(Kevin De Bruyne)在快攻時一箭穿心傳給左路阿札(Eden Hazard)，單刀直接破門！比利時就以這兩球小勝英格蘭。

本屆累積4顆進球的盧卡庫錯失了幾次破門良機後於第60分鐘被換下場，這使得英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)仍以6球領先群雄，由於現在只剩法國與克羅埃西亞的冠軍戰，除非法國姆巴佩(Kylian Mbappe)或格里茲曼(Antoine Griezmann)演出帽子戲法，肯恩幾乎篤定可抱回金靴獎。

(中時電子報)