瓊斯盃》劉錚末節暴衝 中華藍逆轉勝日本

劉錚末節獨拿11分，幫助中華藍逆轉擊敗日本。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報
中華藍執行教練帕克興奮比出三分手勢慶祝。(中華籃協提供)

揮別世界盃男籃資格賽連兩戰慘敗陰影，中華藍14日在瓊斯盃首役遭遇宿敵日本，先靠黃鎮第3節連進3顆三分球重振士氣，接著劉錚末節爆發獨拿11分，帶領中華藍74比67逆轉擊敗日本，劉錚說：「我們需要這場勝利提升信心！」

中華藍上、下半場判若兩隊，上半場無論三分與罰球命中率都低到離譜，更只拿24分，幸好下半場靠著黃鎮、劉錚輪番爆發，才有辦法一舉扭轉戰局，當確定拿下今年瓊斯盃首勝，中華隊執行教練帕克更興奮衝到紀錄台擊掌慶祝。

「下半場我們的打法，才是我真正想要的樣子，首先做好防守，再利用轉換快攻提升節奏，讓我彷彿找回去年世大運中華男籃的感覺，」帕克說，「我知道之前世界盃讓大家失望了，接下來我們場場都想贏，重新找回球迷的心！」

劉錚攻下全隊最高16分，另有9籃板、3助攻、3抄截，「面臨世界盃的慘敗，我知道球迷對我們失去信心，我很希望藉由此勝，告訴大家我們仍然奮戰不懈，光看我們上半場只拿24分，下半場卻拿50分，就可看出我們的轉變。」

「我想世界盃輸那麼慘很傷，我們必須要從失敗當中學習，」今年瓊斯盃擔任中華藍隊長的陳盈駿表示，「帕克教練一直告誡我們，要打出應有年輕特色，不要忘記各自能力，必須更有企圖心，最重要的是必須先做好防守。」

中華藍今年瓊斯盃除了少了楊敬敏、曾文鼎、呂政儒與蘇翊傑等球星，「新台灣人」戴維斯14日也沒出現在新莊體育館，帕克說：「戴維斯的背傷有點復發，所以我們先讓他休息，重返瓊斯盃機率約在5成，但他亞運一定會打。」

(中時電子報)

法國國慶酒會 法駐台代表喊話世…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。