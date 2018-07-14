瓊斯盃》劉錚末節暴衝 中華藍逆轉勝日本

2018年07月14日 23:05 中時電子報 黃及人

中華藍執行教練帕克興奮比出三分手勢慶祝。(中華籃協提供)

揮別世界盃男籃資格賽連兩戰慘敗陰影，中華藍14日在瓊斯盃首役遭遇宿敵日本，先靠黃鎮第3節連進3顆三分球重振士氣，接著劉錚末節爆發獨拿11分，帶領中華藍74比67逆轉擊敗日本，劉錚說：「我們需要這場勝利提升信心！」

中華藍上、下半場判若兩隊，上半場無論三分與罰球命中率都低到離譜，更只拿24分，幸好下半場靠著黃鎮、劉錚輪番爆發，才有辦法一舉扭轉戰局，當確定拿下今年瓊斯盃首勝，中華隊執行教練帕克更興奮衝到紀錄台擊掌慶祝。

「下半場我們的打法，才是我真正想要的樣子，首先做好防守，再利用轉換快攻提升節奏，讓我彷彿找回去年世大運中華男籃的感覺，」帕克說，「我知道之前世界盃讓大家失望了，接下來我們場場都想贏，重新找回球迷的心！」

劉錚攻下全隊最高16分，另有9籃板、3助攻、3抄截，「面臨世界盃的慘敗，我知道球迷對我們失去信心，我很希望藉由此勝，告訴大家我們仍然奮戰不懈，光看我們上半場只拿24分，下半場卻拿50分，就可看出我們的轉變。」

「我想世界盃輸那麼慘很傷，我們必須要從失敗當中學習，」今年瓊斯盃擔任中華藍隊長的陳盈駿表示，「帕克教練一直告誡我們，要打出應有年輕特色，不要忘記各自能力，必須更有企圖心，最重要的是必須先做好防守。」

中華藍今年瓊斯盃除了少了楊敬敏、曾文鼎、呂政儒與蘇翊傑等球星，「新台灣人」戴維斯14日也沒出現在新莊體育館，帕克說：「戴維斯的背傷有點復發，所以我們先讓他休息，重返瓊斯盃機率約在5成，但他亞運一定會打。」

(中時電子報)