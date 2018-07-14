憂大林慢城無人 法會盼求地方生機

2018年07月14日 23:48 中時 張伊珊

寺方將今年法會定調「興國祐台灣」，盼藉由祈福法會，讓大林煥然一新、脫胎換骨。（葫蘆山靈山寺提供）

寺方期透過舉辦法會，號召更多信徒參與，讓來自四面八方的信眾，有機會認識大林，進一步關心大林。（葫蘆山靈山寺提供）

「我們不要慢城，我們要地方繁榮！」嘉縣大林鎮葫蘆山靈山寺，有別以往法會祈求國泰民安、風調雨順外，寺方特別強調為活絡地方發展、促進地方繁榮，在取捨之間寧願不要慢城，也不願眼看地方沒落無人，期透過法會加持讓大林風華再現。

葫蘆山靈山寺每年農曆6月，固定舉辦「九皇進寶賜福，祈安禮斗大法會」，今年邁入第7年。住持緣生上人表示，近年大林發展慢城，感覺步調緩慢且悠閒，但實際看來似乎有種落寞淒涼感。她認為，大林擁有天時地利，交通也非常便利，有極佳條件發展觀光產業，如今只欠東風，故將此次法會定調為「興國祐台灣」，盼藉由祈福法會，讓大林煥然一新、脫胎換骨。

緣生上人指出，葫蘆山靈山寺7年來，每月固定救助低收入戶、關懷弱勢家庭，甚至發放貧困家庭喪葬費3萬元等，均秉持一股無私且拋磚引玉的信念，只希望回饋在這塊土地上。因此，透過舉辦法會，號召更多信徒參與，一方面凝聚更多小眾力量，二方面也可提高大林能見度，讓來自四面八方的信眾，有機會認識大林，進一步關心大林。

法會自即日起至7月22日，為期9天，地址位於嘉縣大林鎮排路里206號，另設有各項斗燈首暨功德主，有意者可至靈山寺服務台洽詢辦理。

(中時 )