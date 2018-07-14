高雄寶來國中合唱團 世界合唱比賽分組賽奪金

高雄六龜區的寶來國中合唱團參加「2018世界合唱比賽」，在有伴奏民謠組公開競賽項目奪下金牌。（高市教育局提供）

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寶來國中合唱團聽到奪金好消息，在台下興奮地振臂高呼。（高市教育局提供）

台灣之光再添一件！高雄六龜區的寶來國中合唱團遠赴南非茲瓦尼，參加規模最大的「世界合唱比賽」（2018 World Choir Games），校方四處奔走，籌足480餘萬旅費才得以成行，果然不負眾望，14日宣布結果，寶來國中在有伴奏民謠組Open Competition項目擊敗14個國家對手，奪下金牌。

寶來國中以「布農組曲」、「輕鬆快樂」參加公開競賽組賽事，學生展現原住民好歌喉，唱完後全場掌聲不斷，連評審也起立為孩子們喝采，14日頒獎典禮中，寶來國中合唱團奪下有伴奏民謠組金牌，不僅是第一名，也是該類組唯一的金牌得主。

校長羅慶璋說，合唱團成軍恰滿3周年，今年陸續在國內賽、國際賽奪冠，展現同學們苦練多時的成果。

世界合唱比賽2000年在奧地利舉辦第1屆時，吸引60個國家、超過1萬5000名合唱愛好者參加，之後每2年舉辦1次，今年第10屆賽事移師南非茲瓦尼市舉辦，更有103國家、9239個隊伍、39萬7875位合唱選手角逐，比賽項目獎次多達203個，寶來國中獲得公開競賽組第26項比賽金牌。

寶來國中合唱團是由六龜區的尼布恩牙醫診所醫師陳俊志擔任指揮，他熱愛音樂，因緣際會進入山區執業，並利用閒暇時走入校園，指導學生合唱，除了寶來國中之外，六龜高中、荖濃國小等校也請他指導，他深感偏鄉孩子課業較落後，還引介高醫學生志願服務，深入山區協助課後輔導。

(中時 )

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