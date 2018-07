《全球星期人物》最年輕「白手起家」女富豪 美國知名網紅凱莉詹娜

2018年07月15日 08:11 中時電子報 李靖棠

年輕致富的方式有很多種,創業、繼承、網紅、運氣等,但最讓外人感到欽佩的,莫過於白手起家的富豪,靠著自己的雙手和才能,從零開始打拼到擁有自己的一片天地。然而,《富比士》雜誌(Forbes)近期,選出一名最年輕且是白手起家的女性富豪,不僅坐擁龐大資產、更保有超高人氣,但卻因為家庭背景倍受外界質疑的知名網紅凱莉詹娜(Kylie Jenner),以高達9億美元(約275.1億台幣)的身價傲視同齡人。

年僅20歲的凱莉,出生於美國加州洛杉磯,是美國名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)同母異父的妹妹,父親是前田徑好手、現已變性為女人的凱特琳·詹納。她並沒有進入學校制度,選擇參與家庭教育計畫,並通過考試取得高中學歷。與卡戴珊家族的血緣關係,讓她也成為美國E!頻道的真人秀《與其卡戴珊姊妹同行》(Keeping Up with the Kardashians)一員,並因此成為好萊塢知名紅人。

在真人秀爆紅後,凱莉成為美國青少年族群的當紅偶像,她的Instagram湧入大批粉絲,目前擁有全球1.11億名粉絲,比名模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)更多。姊妹推出共有品牌KENDALL + KYLIE,而凱莉也擁有自己的化妝品品牌Kylie Cosmetics,透過社群的分享、體驗和試用,讓她的化妝品成為粉絲追逐和搶購的重點商品。

凱莉和新生代嘻哈歌手查維斯(Travis Scott)交往,交往僅一年的時間,凱莉就傳出懷孕的消息,並在今年2月生下一女,命名為Stormi。曾一度擔心自己的名氣,會造成女兒的人身安全危險,將社群上所有與女兒的合照都刪除。不過低調沒多久,凱莉又重新曬與可愛女兒的各種合照。

網路時代的風格經常讓人難以想像,就好比凱莉秀出寶貝女兒出生照,首度曝光不到24小時、就吸引1,300萬個讚,打破Instagram的紀錄。雖然僅僅20歲的年紀,生財有道的凱莉不只擁有自己的品牌,更握有3座上億美元的豪宅。而她自己其實也很早熟,曾在專訪中表示,無法接受30歲才懷孕,太無法置信了!金·卡戴珊曾和她討論,都認為最好在 30 歲前有兩個孩子,才讓她如此快速地晉升母親的角色。

但名氣是一把雙面刃,有粉絲支持、一定有人批評。就拿「白手起家」一事來說,當新聞報導舖天蓋地出現時,有不少人就完全無法認同。他們認為,凱莉的父親是知名運動員和電視主持人,留給她知名度、人脈和金錢,除非凱莉能證明,她從出道至今從沒依靠父親的「支持」,否則他們怎麼都不相信這名年輕網紅能被冠上「白手起家」富豪的名號。

