王世堅辦公室稱沒找學姐問話 影片流出狂打臉！

2018年07月15日 00:02 中時電子報 呂承哲

王世堅助理沈志霖為一日幕僚 叫柯文哲幕僚過去問話

王世堅研究室主任沈志霖不滿，指稱學姐前來報告是北市府的「設計」。(翻攝沈志霖臉書)

沈志霖晚間再度貼文澄清，還是遭到打臉。(翻攝沈志霖臉書)

藝人在網路節目《木曜4超玩》擔任台北市長柯文哲的「一日幕僚」，一周內創下600萬人次點閱，成功創造話題，而外型亮眼的「學姊」黃瀞瑩更因此爆紅。對此，民進黨北市議員王世堅辦公室懷疑，影片是否真的有宣傳市政效果，因此請到黃瀞瑩來到辦公室做報告，沒想到媒體也跟著前來，引發研究室主任沈志霖不滿，指稱學姐前來報告是北市府的「設計」，如今影片曝光，遭網友狂打臉。

沈志霖先是在臉書貼文，寫道「王世堅辦公室從來都沒有叫這位黃小姊來問話，完全是媒體與這為小姊都是北市府方的『設計』不請自來、北市府更沒有通知我們，昨天下午台北市政府周顧問、機要組王組長，都在現場、也完全了解此事，因此本人在此特此再次說明。」

沈志霖臉書影片顯示，沈志霖連續問了「妳們拍一日幕僚的時候是不是上班日？」「那天是宣傳什麼市政？」、「哪個部分？智慧城市的什麼？」、「市長或是妳們想提供給市民跟網友、年輕朋友，什麼東西要發展智慧城市？」、「台客劇場拍攝影片的區域為什麼到現在還是滿地菸蒂？」「妳們是要宣傳這個地方菸蒂很多嗎？」等問題，黃瀞瑩一一回答，整整12分鐘的影片，完全不像是不請自來、沒有通知的狀況。沈志霖的臉書馬上引來網友批評，他也隨即將影片刪除，但還是遭到網友儲存轉載。

沈志霖晚間再度貼文，指稱議員辦公室本於權責，痛批這次是柯市府刻意帶媒體隨行拍攝，故意想藉題發揮、炒作，根本是想紅，「此為歷任市長任內從未有過，柯市府選舉操作考量至上，首創惡例！」沒想到滅火不成，網友留言痛批「不就你邀的嗎？到底在演哪齣劇？」、「沒做虧心事你擔心媒體什麼？」、「豬隊友」、「你老實一點保證網友不灌爆你」再度引來網友砲轟。

(中時電子報)