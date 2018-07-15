美媒：川普或要求日增軍費 俄希望矛頭指陸

2018年07月15日 03:23 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網14日報導說，北約組織（NATO）各成員國將增加軍費開支對抗來自俄羅斯的威脅，俄羅斯擔心日本也將仿傚北約成員的做法，為此，俄羅斯積極與日本發展關係，除了共同應對中國大陸崛起外，俄羅斯更期望與日本搞好關係，能讓日本把加強軍備的矛頭對準大陸而不是俄方。

在比利時布魯塞爾剛剛閉幕的北約峰會上，各成員國都同意美國總統川普的呼籲增加軍費開支。根據北約成員過去達成的協議，成員國的軍費開支應該占各國國內生產總值（GDP）的2％。北約官員說，達到這一目標的國家逐漸增多。烏克蘭危機爆發時的2014年，在北約的29個成員中，僅有3個國家的國防開支達到了規定的2％水平，而今天達到這一水平的北約國家已經有8個。

美國之音指出，北約成員增加軍費，無疑將使經濟不景氣的俄羅斯面臨巨大壓力。一些俄羅斯經濟界人士已開始討論，如果俄羅斯回應，繼續增加軍費後可能對經濟造成的不良後果。

與此同時，俄羅斯也擔心，在北約增加軍費後，美國在亞太地區的另一主要盟友日本也會大幅增加國防開支。日本目前是排在大陸之後的世界第3大經濟體，日本在國防領域更多投入所產生的影響力，無疑會引起俄羅斯、大陸等鄰國的緊張和關注。

駐東京的俄羅斯記者格羅夫寧說，日本的國防開支目前約占GDP的1％，日本未來也會把這一數字提高到2％。特別是川普總統說服北約其他成員增加軍費開支後，日本會成為川普的下一個說服目標。

據美國之音報導，俄羅斯許多外交人士說，俄羅斯與日本不斷走近的目的是，雙方目前都共同面對著鄰國大陸的崛起。此外，俄羅斯更期望日本增加軍費後，日本的主要目標將會針對大陸而不是俄羅斯。

一名俄羅斯前副外長說，作為世界主要經濟體的日本增加國防開支，後續效應將非常巨大，而今俄羅斯發展對日關係的一個主要目標就是，要確保日本加大國防投入的矛頭不要指向俄羅斯。有俄羅斯媒體人士說，日本不願意看到俄羅斯與大陸關係不斷密切，日本的這一擔心被普丁政權成功利用。

另一方面，雖然俄羅斯繼續加強在南千島群島，也就是日本所謂北方四島上的軍力部署，並在那裡建設基礎設施，但俄羅斯仍在領土糾紛問題上繼續與日本磋商談判，不讓日方感到失望。日本問題專家基斯塔諾夫說，普丁與日本首相安倍晉三建立了很好的私人關係，這使日本重新燃起了解決領土問題的希望。

基斯塔諾夫說，俄日走近更是雙向行動，「因為日本自己也特別感興趣日俄關係能繼續升溫。如果仔細看一下東北亞地區的局勢，日本的處境並不是很好，日本與大陸關係不好，俄日關係升溫也是日本的需要。」

美國之音指出，幾年前，當時的俄羅斯總統梅德維捷夫曾訪問了有爭議的南千島群島，俄日關係一度變冷。普丁重返克里姆林宮後，普丁與安倍經常會晤，俄日關係不斷升溫。普丁與安倍5月間在著名的莫斯科大劇院，出席了今年的俄羅斯年和日本年的開幕儀式。夏季以來，在莫斯科和聖彼得堡等俄羅斯大城市，更多日本繪畫和圖片展覽相繼開幕，許多日本戲劇也開始上演。

俄羅斯記者格羅夫寧說，日本對這次北約峰會所發表的宣言內容極其滿意，特別是宣言中有關北韓問題的表述完全符合日本心意。

這次北約峰會所簽署的聯合宣言中，特別點名提到了俄羅斯侵略給國際秩序和歐洲-大西洋安全造成的威脅。北約還批評俄方吞併克里米亞，在烏克蘭東部地區製造動盪，並在北約邊境採取各種挑釁性行動。北約特別強調尊重和支持烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦這三個前蘇聯國家的主權和領土完整，同時呼籲俄羅斯從這3國撤走軍隊和傭兵。

北約宣言還首次對一些烏克蘭公民遭俄方關入監獄受到虐待表示關注，同時強調俄方應該對在英國所發生的毒殺前間諜，以及馬航班機在烏克蘭東部被防空飛彈擊落事件負責。

(中時 )