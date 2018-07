寶來國中合唱團響世界 首征合唱奧林匹克大賽奪金

2018年07月15日 03:23 中時 林雅惠

寶來原民美聲響譽國際!寶來國中合唱團於7月9日首度代表高雄市遠赴南非茲瓦尼是參加世界最大規模、享有合唱界奧林匹克盛譽的「2018世界合唱比賽」(2018 World Choir Games),在「有伴奏民謠組OpenCompetition」項目中擊敗參賽的14個國家隊伍勇奪金牌。

世界合唱比賽為合唱音樂界的盛事,每兩年舉辦一次,2000年在奧地利辦理第一屆即吸引了60個國家超過1萬5000名合唱愛好者參與,第10屆2018世界合唱比賽則選在南非茲瓦尼市辦理,由103個國家參賽、9239個合唱團季39萬7875位合唱選手角逐金牌佳績。

寶來國中以「布農組曲」與「輕鬆快樂」參加公開競賽組比賽,當學生站上舞台並開口高歌,會場所有人員即刻被原住民優美高亢的歌聲所征服,全場屏息聆聽,演唱結束後,全場觀眾喝采聲不斷,連評審都全體起立為寶來的孩子鼓掌,果不其然,在7月14日的頒獎典禮中,「寶來國中合唱團」的名字再一次響徹世界各國,榮獲有伴奏民謠組金牌佳績,除了是該類組第一名外也是唯一一個金牌隊伍。

現場閉幕典禮舉行正式頒獎典禮,頒發203個比賽項目獎次,當大會宣布公開競賽組第26項比賽金牌得主名字為來自臺灣高雄的寶來國中時,現場各國隊伍紛紛響起熱烈掌聲,臺上市旗飄揚,臺灣原民優美的天籟在國際舞台悠揚,寶來全體師生除了難掩興奮的笑容,更多是奪眶而出感動喜悅的淚水

「We are the winner of the world choir games!」獲勝的喜訊透過傳訊軟體於7月14日即時傳回國內,除了寶來的鄉親欣喜若狂,也鼓舞了高雄市所有關心及熱愛合唱的朋友,寶來國中合唱團成軍三年,本次比賽是繼今年全國學生鄉土歌謠取得特優佳績,寶來再一次展現出驚人的歌唱實力,也讓世界各國聽見高雄合唱實力與原住民天籟美聲。

寶來合唱團由六龜區尼布恩牙醫診所的陳俊志醫師擔任指揮,陳醫師因為已身熱愛音樂,並且深信音樂對於人心具有極佳的撫慰及激勵的效果,因此,因緣際會之下,進入了高雄山區開始指導學生合唱,除了寶來國中,陳醫師同時也前往六龜高中、荖濃國小等學校教導學生歌唱,並引領高醫的學生進入山區提供孩子課業輔導,除了讓學生透過音樂培養自信心及找到歸屬感外,也建立學生良好的品德素養及學習知能,發掘山區孩子更多的可能性。

寶來國中校長羅慶璋說,學校合唱團在陳醫生的奔走下,今年適逢成軍三周年,今年連續在國內賽及國際賽奪冠,除了展現出學生苦練3年的心血,及寶來全體師生的不辭辛勞的付出外,最大功臣就是不畏風雨及距離挑戰為隊員們築夢的陳醫師,當然「追夢及圓夢」的過程中,來自各界的支持與贊助更是功不可沒,因此,希望寶來的學生在品嘗勝利的喜悅時,也要同時懷抱感恩惜福的心。

寶來國中此次能順利出國赴南非參加比賽,要特別感謝來自社會許多溫暖贊助與協助,包括蘋果日報、永裕居建設、光德寺、義美集團、?園社會福利、王源林文化、智冠科技、南六公益、立信社會福利等基金會贊助,另外有漢神百貨公司義賣愛心杯籌募旅費,高雄市政府教育局、原住民族委員會、陳啟川基金會與牙醫師公會也出手協助,六龜區公所與寶來鄉親更是不落人後,小額捐款不計其數,讓寶中學生們首度出國比賽奪冠的願望成真。

(中時 )