高雄》民進黨治理高雄20年盲點 韓國瑜一句話破解！

2018年07月15日 01:57 中時電子報 黃麗蓉

民進黨治理高雄長達20年，有一個既看不見、也無法承認的盲點，那就是為什麼年輕人不願意留在高雄？國民黨高雄市參選人韓國瑜直接用一句話破解：為高雄年輕人找到一條回家的道路！

「韓國瑜粉絲團」小編是七年級的高雄人，他指出，如果高雄市的現況，符合高市府長期以來公布的各項資料與數據，經濟強盛、工商繁榮、產業多元...，那麼為何年輕人不願留在高雄？

他表示，自己高中一掛共20幾個好友，上台北的、出國的、去大陸、東南亞發展的，僅剩6、7個留在高雄。台北掛的到後來自成體系，他們薪水高、工作光鮮亮麗、社交多元、充滿升遷轉職的機會，還有人因此入籍台北，徹底遠離家園，一去不回頭。反觀高雄掛，薪水低、社交沉寂、產業狹隘，景氣一片死寂。後來才親身體會到，北飄掛的越來越看不起高雄掛的。難道自己是在故意唱衰自己的城市？還是在替高雄發出無奈的悲鳴？

他不禁問，高雄價值到底是什麼？是幾十年前的二二八？還是舉債2907億？20年來，「身為高雄人，我們的尊嚴在哪裡？」

對此，韓國瑜強調：「我一定會讓你們台北人羨慕高雄！」韓說，如果入主高雄，他有信心幫忙外銷農、漁產品，賣到好價錢，並主動重新爭取鴻海到高雄來投資，至少創造10萬個工作機會，把高雄市的年輕人找回來！

(中時電子報)