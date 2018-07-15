7／15三大報頭條要聞

2018年07月15日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「這幾乎是不可能的任務！」屏東縣獅子鄉草埔國小去年小一新生數原掛蛋，後來因有家長將孩子從高雄帶回部落，才免被併校，但也成全縣唯一1人新生小學。草埔國小校長李福明說，他今年與老師帶著歷屆學生參加特色課程、活動照片逐戶拜訪，終於說服家長，成功保住5名新生，「感動到眼淚都快流下來！」

●俄羅斯世足賽15日晚間11時將於莫斯科的盧日尼基球場畫下句點，由「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞爭奪大力神盃。兵多將廣的法國，希望贏得隊史上第2座世足冠軍，經歷3場延長賽才殺入決賽的克羅埃西亞，則力拚成為史上第9個拿下世足冠軍的國家。

●準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），尚未就任新職就被爆4年前因酒駕，遭台北地院依公共危險罪判2個月徒刑；谷辣斯昨證實此事，並坦言行政院長賴清德等長官事前不知情。但她強調，這是非常不對的事情，也了解對社會大眾傷害很大，未來願意做終身反酒駕志工。

●民進黨全代會今天登場，黨代表許瀚升提案，授權中執會根據蔡英文總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代「正常國家決議文」；據了解，黨代表對於目前黨綱已有高度共識，應該最後還是「送交中執會研議」「冷處理」。

◎旺報

●中共總書記習近平曾在福建工作17年，在福建的第一個工作就是在對台開放特區的廈門擔任副市長；之後，他又在浙江、上海工作5年，所以他不但是中共第一位聽得懂閩南語的總書記，也是最了解台灣情況的總書記。

●四度「連習會」後，大陸國台辦主任劉結一接受新華社專訪時表示，島內台獨勢力圖謀藉所謂「奧運正名」、「制憲」、「公投」等等搞分裂活動，損害中華民族的根本利益和兩岸同胞的共同利益，「台獨分裂勢力妄圖逆流而動，只會走上絕路」。他還說，絕不容許外部勢力在台海興風作浪，頗有劍指美國最近頻打台灣牌的味道。

●大陸央視於13日發布了「解放軍兩棲裝甲戰鬥群在東南沿海演習」的相關視頻內容。報導指出，南部戰區第74集團軍某合成旅通過構設逼真戰場環境，重點對兩棲裝甲戰鬥群海上射擊、特殊情況處置等課目展開檢驗性研練。這已是大陸官方自5月以來，第三次公開第74集團軍對台作戰演練相關情況。

●暑假進入兩岸學生交流高峰期，過去較集中的大學生交流團，今年向下延伸到高中，且不乏建中、北一女等第一志願學生。一位剛到北京交流的建中生受訪表示，大陸的科技、建設各方面發展「真的很厲害」，也體會到年齡相仿大陸學伴的博學；一位北一女學生感受到大陸的高度競爭，對北京充滿現代與傳統的碰撞印象深刻，她還體悟到，台灣不該把什麼事都跟政治扯一起，這樣無法進步。

◎工商時報

●中美貿易戰陰霾未除，但外資、投信法人仍連續兩周買超遠東新、智邦等個股，這些在貿易戰陰影及外資今年來偏向賣方的不利因素下，仍獲兩大法人青睞持續加碼者，投資人可留意布局時機。

●美國商務部日前取消對中國電信製造設備巨頭中興通訊的禁售令制裁，但制裁案已重創中興今年業績，中興預告上半年將大虧70～90億人民幣（下同）。所幸業務正式重啟，中興昨（14）日在官方微博與微信發表簡短有力聲明：「滿懷信心，再出發！」

●Marketwatch報導，由於黃金在這次美中貿易衝突中，並無法有效吸引資金流入避險，加上美元持續走強，導致金價上周五收盤跌至近1年低點。根據FactSet資料顯示，8月黃金期貨價格周五收跌0.4％至每盎司1241.2美元，創下2017年7月17日來最低價位。

●工業總會在「2018年產業政策白皮書」中直陳，大陸市場是台灣產業在全球投資與貿易布局重要環節，兩岸關係若惡化，將導致台灣企業喪失契機，影響未來發展，進而強烈呼籲政府積極有效改善兩岸關係。

(中時電子報)