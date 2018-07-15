蹦火仔有傳人！青年傳承傳統消失中的古老魚法

船員在出海前作準備工作（左）、嚴智凱先生正在整理蹦火仔網具（右）。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

讓傳統技法永久流傳！全世界僅存的4艘蹦火仔漁法就在金山！聯合國大會將7月15日訂定為世界青年技能日，旨在強調支持青年人獲得技能和資源的重要性，呼籲國際社會應為增強青年人的技能創造良好條件。今年剛好是第三屆世界青年技能日，新北也有個歸漁有志青年返鄉傳承傳統漁法，延續蹦火光芒的故事正要開始。

全世界僅存的4艘蹦火仔漁法漁船就在金山磺港，蹦火仔漁業是以傳統方式，將電石或電土(俗稱的磺石)加上水產生可燃的氣體「乙炔」，來點燃火炬產生強光，伴隨著「蹦！」的聲響，所以稱為蹦火仔。

火炬的強光吸引趨光性的青鱗魚聚集並躍出水面，蹦火仔漁船再使用叉手網捕撈，這個珍貴的漁法104年更登錄為本市民俗及有關文物類之文化資產。船上的成員除了開船的船長、負責下網收網的牽網仔、推桸仔等「海腳」以外，還有負責點火引魚的火長，每個成員都有重要工作，缺一不可。

今年剛到蹦火仔漁船富吉268號學習的嚴智凱說，想學習蹦火仔漁業技術是因為原本工作的船是進行籠具漁業(抓螃蟹)，主要漁期在秋冬季，夏季空檔轉作其他漁法可增加收入，且蹦火仔漁業暨傳統又特殊，能夠參與這個工作感覺與有榮焉！

雖然蹦火仔漁法捕魚時間在晚上，需要日夜顛倒，與需要一次出海很多天的籠具漁業相比各有優缺點，但他認為工作總會有辛苦的地方，而有機會把這個傳統魚法傳承下去，就是學習蹦火仔漁業最大的優點。目前擔任牽網仔的工作，希望未來可以學習火長找魚點火的技巧，帶領大家一起豐收！

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，金山蹦火仔漁法是本市重要文化資產，市府自101年起就陸續推動相關宣傳活動，讓更多人有機會了解這個傳統而特殊的漁法，近幾年更以推動遊程方式，希望藉由蹦火仔漁業，帶起周邊商圈及旅宿業等觀光發展，讓當地人也認同蹦火仔漁業的價值，進而願意鼓勵家人從事相關行業。今年就有新人加入蹦火仔漁業工作團隊，未來市府也會持續推廣蹦火仔漁業，讓蹦火繼續發光發熱。

(中時電子報)

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