溫網》小威爆冷失后冠 賽後情緒激動

小威廉絲在溫網決賽擊球失誤，懊惱跪地。(美聯社)

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中時電子報
德國女將可貝兒勇摘溫網首冠。(美聯社)
英國皇室成員凱特(左)、梅根到場聲援小威。(美聯社)

挑戰生涯第24座女子大滿貫冠軍的小威廉絲(Serena Williams)意外在溫網決賽敗給了德國女將可貝兒(Angelique Kerber)。產後復出的小威依舊是今年奪冠大熱門，不料第11種子可貝兒勇猛無比，以6-3、6-3輕鬆收拾小威，摘下生涯首座溫網冠軍。

小威賽後情緒激動：「我很失望，但我也很高興能走到這麼遠。全天下的母親們，我這一仗是獻給你們的。」到場支持小威的觀眾還包括英國皇室成員劍橋公爵夫人(凱特)、薩塞克斯公爵夫人(梅根)，她們都被小威的奮戰精神所感動。

雖然失望未能摘冠，36歲的小威還沒打算放棄，「這只是個開始而已」暗示要球迷們放心，她打網球的日子還很長呢。小威也不忘稱讚對手可貝兒：「她打得很好，而且她是個非常好的人，我為她高興。」

30歲的可貝兒是葛拉芙(Steffi Graf)之後首位溫網封后的德國女將，「這是美夢成真，我知道對上小威我必須拿出最佳狀態。」小威的力量和技巧依舊令人敬畏，不過她的體力與速度有所下滑，擅長防守的可貝兒拉長戰線，成功逼出小威許多失誤。

可貝兒現在只差法網女單就能完成「生涯全滿貫」了，她這次的狀態非常好，整個溫網賽事只輸掉1盤而已。小威目前世界排名僅有181名，但大家明顯能看出來她仍然是女子網壇最厲害的選手之一。

(中時電子報)

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