聞英文色變！洪孟楷預測民進黨22縣市長及議員慘況

總統蔡英文。（中時資料照）

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中時電子報

今年蔡英文總統就職兩周年前夕，民進黨推出五系列名為「國民黨做不到，我們做到了」的文宣廣告，卻遭網友酸慘。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，蔡政府執政兩年多來有氣無力，此負擔將變成綠營縣市長共同承擔，洪大膽預測，今年民進黨22縣市長及議員選戰，與蔡合照的大型看板數量將遠遜於賴清德和陳菊，聞英文色變，將是今年底普遍的綠營反應。

蔡政府上任後，推出的政策包括前瞻基礎建設、年金改革、一例一休等，都不得民心，支持度持續下滑。隨著年底選舉將近，外界關注在民調低的情況之下，會對縣市長選舉造成多大影響。

洪孟楷在《NOWnews今日新聞》名家論壇發表評論，他說雙北擁有近全台灣三分之一的人口，且是整體的政經中心，洪說光颱風假放與不放就引起全國議論，卻忽略同時放假的還有北部其餘五縣市，顯見雙北選戰仍占七成以上的整體選舉聲量。「在此前提下，國民兩黨將全力搶勝」。

洪孟楷提及，雙北選戰的氣勢國民兩黨都該搶攻，至少拿下雙北，可說此次選戰勝負已定，且2020的總統大選更將會因此受影響。洪孟楷也大膽預測，今年民進黨22縣市長及議員選戰，與蔡英文合照的大型看板數量將會遠遜於賴清德和陳菊，「聞英文色變又唯恐避之不及，將是今年底普遍的綠營反應」。

(中時電子報)

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