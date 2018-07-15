82年歷史「朴子日新醫院」怎保存？文資會議成焦點

2018年07月15日 08:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

82年歷史的日新醫院原本2013年要拆除賣給建商，因地方與文史工作者極力阻擋，歷經暫定古蹟！然珍貴的歷史資產如何保存呢？

「2018全國文化資產會議」第八場分區論壇嘉義場於14日假嘉義文化創意產業園區舉辦，參與者含括行政院客委會、交通部等中央相關部會、臺灣省政府、嘉義縣政府、雲林縣政府，以及文化資產管理人、學者專家、地方文史人士及社造團體等共同進行文資跨域對話交流。

嘉義場「全國文化資產會議暨分區論壇」活動現場。（文化部提供）

分區論壇現場發言內容包括有形文資之無形價值評估、文物普查、文資預防性保存、私有文資之保存議題、原住民文資之復振、文資保存維護策略、文化資產與當代生活互動、文資審議專業性及正當程序、文化資產人才培育、水下文化資產科技應用、民俗文化資產年曆、建置文資守護機制及即時回報系統等。

文史人士及學者專家另就嘉義朴子日新醫院保存、清木外科活化為清木屋咖啡館、鄒族戰祭及傳統工藝保存、台北府城再造歷史現場及考棚地遺構調查、屏東羅發號事件、下路頭鞦韆賽會等議題提出建言。另嘉義縣文觀局許有仁局長則指出，目前文資修復人才尚有短缺，亦建議文資再利用應結合異業，進行空間活化。

文化部文化資產局局長施國隆表示，文化資產強調其歷史、藝術、科學等文化價值，類別經參考聯合國教科文組織相關公約進行修法後，包括有形及無形文化資產計14個類別，以符合世界潮流。保存趨勢也漸由過去較著重爭議性的被動式保存，邁向尊榮性的價值保存。另外，施局長再次強調，文資主管機關與管理機關的職責迥然不同，管理機關理應擔負管理維護之責；為強化審議專業機制，將研議修正相關辦法，推動地方政府依文化資產類別，組成5個以上審議會，且專家學者及民間團體代表委員人數不少於四分之三。

文化資產保存程序上，應加強文資調查研究及價值評估；亦將持續推動人才培育、教育推廣及水下文化資產科技應用，並請各縣市政府優先成立文資專責機構。最後，本次辦理全國文化資產會議目的，旨在建立開放討論溝通的平台，蒐集各界建言並凝聚共識，未來將持續從法規、行政與制度面建構文化資產保存體系，因應文資的未來發展，同時將規劃成立文化資產行政法人，由中介組織靈活整合政府及民間資源，解決爭議問題。

全國文化資產會議分區論壇第九場7月21日即將於臺東召開，歡迎踴躍報名>。

(中時電子報)