世足》下屆世界盃冬天開踢 歐洲足壇不滿

2018年07月15日 08:45 中時電子報 盧品青

送走2018俄羅斯世足賽，球迷接下來可以開始期待2022年的卡達世足賽了。下屆世足賽將會很不一樣，因為這是首次在北半球冬季所舉辦的世足賽，預定從11月21日踢到12月18日，為期28天，於耶誕節前一周閉幕，參賽國也可能擴充到48隊。

以往由南半球國家智利、南非主辦世足賽時，當地就是處於冬季，卡達世足賽其實只是首度在年底舉辦的世足賽。然而這也帶來不少麻煩，英超、西甲、義甲、德甲、法甲等歐洲職業聯賽都是跨年球季，如果在12月踢世界盃，肯定會衝擊到聯賽賽程。

英超發表聲明表達強烈不滿：「卡達當初獲得主辦權時說好是要在夏季進行的，歐洲足壇反對將世界盃改到冬季舉行。」歐足年度重要賽事歐洲冠軍聯賽首當其衝，他們7月開始踢資格賽，小組賽從9月踢到年底，隔年2月起踢16強賽，如此一來就完全被世足打亂行程，被迫得改期或延賽，造成許多不便。

國際足總考量到卡達攝氏42度的炎熱夏季，才將比賽改期至均溫26度的冬季。但是位於阿拉伯半島的卡達是世界最富有的國家之一，他們計畫斥資興建8座附有空調的全新足球場，撥出的預算高達100億美元(約3058億台幣)，氣候其實不構成問題，只是足總仍堅持改期。

英國媒體對此十分不滿，怒批國際足總專斷獨行，甚至翻出足總貪汙收賄的舊帳，意指卡達取得主辦權的過程不乾不淨。美國媒體也在一旁煽風點火，嘲笑卡達長期壓榨移工、國際形象欠佳。卡達政府為釋出善意已經下令在世足期間放寬禁酒令，但當地同性戀不合法的爭議依然難解，屆時恐怕還會引發更多問題。

(中時電子報)