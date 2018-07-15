2員警分別紀錄不實與吸毒 遭公懲會懲處

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台中市警局賴姓巡佐，到KTV酒店臨檢時，發現酒店小姐全身僅著內衣褲陪酒，卻在工作紀錄簿上不實登載「衣冠完整」；新北市警局鄭姓前員警，因與有販毒前科的酒店小姐交往，驗尿被驗出有毒品反應。公務員懲戒委員會審理後認為，賴、鄭涉犯刑罰，違法失職，判決2員均降2級改敘。

2016年，台中地檢署偵辦台中市警局員警收賄包庇色情業者案，查出前第一分局賴姓巡佐2013年8月率隊到「美妹妹KTV酒店」臨檢，發現酒店V1包廂內有1名上半身赤裸的男客、1名全身只穿黑色內衣褲的酒店小姐，卻在工作紀錄簿上不實登載「2男女已衣冠完整坐在沙發上」。賴員被依偽造文書罪，判刑1年6月，緩刑3年確定。

另前新北市警局土城分局鄭姓員警，與有販毒前科的酒店女子交往頻繁，因執勤中常精神不濟、眼神渙散，疑有吸毒，鄭員自願配合驗尿，驗出第二級毒品MDMA、第三級毒品一粒眠類陽性反應，鄭即辭職，被依毒品罪送辦，鄭因認罪並參加毒品戒癮治療，獲緩起訴確定。

台中市、新北市政府將賴、鄭移送公懲會審理，賴辯稱他是依辦案經驗法則，坐檯女子未露三點即是「衣冠完整」，是法律見解不同所致，鄭則未答辯。

公懲會認為，賴員行為影響員警勤務工作管理及查緝妨害風化案件正確性，鄭員身為執法人員，竟違法吸毒，均有懲戒之必要，均判決降2級改敘。

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(中時 )

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