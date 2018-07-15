作家打臉柯P新書熱銷靠「買榜」 葉毓蘭：難怪台灣是詐騙王國！

2018年07月15日 09:01 中時電子報 簡怡欣

台北市長柯文哲上月新書上市後，短短3天就登上各大書店排行榜第1名。但作家吳祥輝近日曝光書店排行榜歷史數據，打臉說怎麼會有一本大受歡迎的書，躍上排行榜冠軍只有3天檔頭？「只有兩種解釋：廣告做的好，可惜書太爛，口碑糟；第二種就是買榜。」對此，警大前教授葉毓蘭諷，難怪台灣是詐騙王國！

吳祥輝指出，書市排行榜分有大榜和小榜，大榜指總體書，小榜指分類書；書總榜還分即時榜（每小時更新一次，過去的一小時的銷售量）；七日榜（每天更新一次，過去7天的銷售量）；30日榜（每天更新一次，過去30天的銷售量）。

他以博客來公開資料數據分析，柯文哲的《光榮城市典藏版》在「即時榜」中6月22日到24日的側錄記錄中，3天都是第1名，但6月25日滑落到第2名，隔日更直落到23名，排名遊走10到28名區間，7月3日驟降到79名，一路下滑到7月9日只剩91名，然後一直到15日都是未上榜。

而「7日榜」從6月23日起連續9天都是第1名，直到7月2日滑落到第11名，然後一路從20掉到只剩82名，7月15日則是未上榜；「30日榜」中從6月23日第34名進場，6月24日第15，然後維持在第3到第7名中，吳祥輝說，「這和7日榜相比較，就知道，月總量很多，但周量分配不均，就是『前面買很多，後面買很少』所造成。」

他指出，連續9天的「7日榜」總賣量第1名，竟然兩周後就滑落到超過65名，然後迅速節節敗退，約3周就摔出100名外，「這當然不是自由市場的法則」，直言上述情況「只有兩種解釋：廣告做的好，可惜書太爛，口碑糟。第二種就是買榜。」

對此，警大前教授葉毓蘭也在臉書轉發文諷，「嚇死人了！難怪台灣是詐騙王國！」另還有網友留言，「退潮後就知道誰沒穿褲子」、「這排名笑死，麥可貝拍爛變形金剛也不會掉榜這麼快」、「看來柯光是買榜買點閱率的錢就花了不少，重點是這些是花誰的錢」。

(中時電子報)