藏i-Pad合照被發現 排隊名醫偷吃護理師生2子曝光

常榮／長榮聯合中醫診所排隊醫師林朝慶，與診所內朱姓護理師發生婚外情，並生有1子1女，元配憤而怒告朱女，最終法官判朱女求賠償120萬元。(圖／翻攝長榮診所官網）

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中時電子報

結縭28年的常榮／長榮聯合中醫診所排隊醫師林朝慶，2012年與診所的朱姓護理師發生婚外情，去年10月存在i-Pad裡的與1子1女私生子女合照，被呂姓元配女兒發現，偷情全案曝光，呂女怒告朱女賠償300萬元，台北地院法官後判朱女賠償120萬元。

判決書指出，呂女1989年與林朝慶結婚，婚後支持林朝慶發展事業多年，沒想到林朝慶卻與朱女發生性行為，還生下1女1子，林朝慶也都正式認養。呂女雖已與林朝慶離婚，但朱女與林男外遇，讓她罹患憂鬱症，因而請求朱女賠償精神慰撫金300萬元。

朱女辯稱，她畢業後的第一份工作，就到林朝慶開設的常榮中醫診所擔任護理師，因涉世未深，見林朝慶每日辛苦工作而生關愛之心，進而在2012年發生超越朋友情愫的密切交往，並非一開始就有意介入呂女婚姻，對呂女造成身心痛苦深感抱歉，但她現在要繳房貸還有2名未成年子女須扶養，請求法官駁回300萬元高額求償。

法官認為，朱女名下有數筆房地產，財產總額達數百萬元，審酌朱女行為對呂女家庭圓滿造成嚴重破壞，仍認定朱女應賠呂女精神慰撫金120萬元。可上訴。

據《蘋果》，林朝慶是新北市中和區常榮中醫院長，專長是埋線減重，是排隊名醫，無論中和總院或台北吉林分院，都偏好聘用年輕貌美的女子，擔任護理人員及行政助理。

(中時電子報)

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