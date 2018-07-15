好粄─東勢文化體驗展＋趙松滿書法竹雕展 東勢客家文化園區開幕

好粄─東勢文化體驗展＋趙松滿書法竹雕展，於東勢客家文化園區開幕！（陳世宗攝）

友善列印
中時
副市長林依瑩（中）表示，藝術雙展別具客家意義，盼更多人共同參與。（陳世宗攝）

「東勢新丁粄節」獲中央客家委員會連續9年評為「客庄十二大節慶」，為讓更多人認識台中在地文化，市府客家事務委員會在東勢客家文化園區舉辦「好粄─東勢文化體驗展」，並結合「趙松滿書法竹雕展」，緬懷東勢藝術家趙松滿致力創作。副市長林依瑩表示，藝術雙展別具客家意義，盼更多人共同參與。

林依瑩在市府客委會主任委員劉宏基的陪同下，昨日出席「好粄─東勢文化體驗展」及「趙松滿書法竹雕展」開幕記者會；包括藝術家趙松滿的兒子趙世信、多位市府客委會委員及東勢區里長等人都共同見證。趙世信並現場解說父親《小磅秤竹雕》作品的創作故事。

林依瑩指出，創新發展打造東勢客家文化園區是市長林佳龍上任後持續關心的政策，市府策劃的「好粄」與趙松滿藝術雙展，別具客家意義，希望帶動更多人參與，分享理念。

市府客委會劉宏基表示，山城在地優秀藝術家輩出，未來將繼續發揚、傳承客家藝術，感謝各界齊心促成趙松滿書法竹雕展。藝術家趙松滿的兒子趙世信說，此次展覽從蒐集作品到開展的過程是一大艱鉅任務；從中也讓他更認識並感受到父親創作的細膩，感謝客委會協助。

客委會表示，此次「好粄─東勢文化體驗展」以新丁粄的「軟」、「色」、「紋」、「質」4大元素發想，鼓勵民眾透過全新的展示手法及圖紋設計，認識東勢在地文化，除透過裝置藝術、周邊文創打造出不同的視覺感官體驗以外，也規畫拍照打卡牆及新丁粄繪畫創作，為觀展者創造互動體驗。

「趙松滿書法竹雕展」則為緬懷東勢在地藝術家趙松滿，展出多件書法及竹雕創作，包括他曾獲日本靜岡縣全日本書道比賽最高獎「一席獎」的作品。趙松滿世居東勢，喜歡習字、雕刻，自學書法藝術成就非凡，一生創作竹雕藝術100對以上；去年東勢後生添手團成立，趙松滿更以96歲高齡，為添手團揮毫提字，以具體行動支持東勢客家文化傳承。

「好粄─東勢文化體驗展」即日起展出至9月13日；「趙松滿書法竹雕展」則自即日起至8月12日，歡迎民眾前往感受山城客庄人文底蘊與文化創新共同翻轉出的風貌。

(中時 )

作家打臉柯P新書熱銷靠「買榜」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。