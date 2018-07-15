好粄─東勢文化體驗展＋趙松滿書法竹雕展 東勢客家文化園區開幕

2018年07月15日 09:27 中時 陳世宗

副市長林依瑩（中）表示，藝術雙展別具客家意義，盼更多人共同參與。（陳世宗攝）

「東勢新丁粄節」獲中央客家委員會連續9年評為「客庄十二大節慶」，為讓更多人認識台中在地文化，市府客家事務委員會在東勢客家文化園區舉辦「好粄─東勢文化體驗展」，並結合「趙松滿書法竹雕展」，緬懷東勢藝術家趙松滿致力創作。副市長林依瑩表示，藝術雙展別具客家意義，盼更多人共同參與。

林依瑩在市府客委會主任委員劉宏基的陪同下，昨日出席「好粄─東勢文化體驗展」及「趙松滿書法竹雕展」開幕記者會；包括藝術家趙松滿的兒子趙世信、多位市府客委會委員及東勢區里長等人都共同見證。趙世信並現場解說父親《小磅秤竹雕》作品的創作故事。

林依瑩指出，創新發展打造東勢客家文化園區是市長林佳龍上任後持續關心的政策，市府策劃的「好粄」與趙松滿藝術雙展，別具客家意義，希望帶動更多人參與，分享理念。

市府客委會劉宏基表示，山城在地優秀藝術家輩出，未來將繼續發揚、傳承客家藝術，感謝各界齊心促成趙松滿書法竹雕展。藝術家趙松滿的兒子趙世信說，此次展覽從蒐集作品到開展的過程是一大艱鉅任務；從中也讓他更認識並感受到父親創作的細膩，感謝客委會協助。

客委會表示，此次「好粄─東勢文化體驗展」以新丁粄的「軟」、「色」、「紋」、「質」4大元素發想，鼓勵民眾透過全新的展示手法及圖紋設計，認識東勢在地文化，除透過裝置藝術、周邊文創打造出不同的視覺感官體驗以外，也規畫拍照打卡牆及新丁粄繪畫創作，為觀展者創造互動體驗。

「趙松滿書法竹雕展」則為緬懷東勢在地藝術家趙松滿，展出多件書法及竹雕創作，包括他曾獲日本靜岡縣全日本書道比賽最高獎「一席獎」的作品。趙松滿世居東勢，喜歡習字、雕刻，自學書法藝術成就非凡，一生創作竹雕藝術100對以上；去年東勢後生添手團成立，趙松滿更以96歲高齡，為添手團揮毫提字，以具體行動支持東勢客家文化傳承。

「好粄─東勢文化體驗展」即日起展出至9月13日；「趙松滿書法竹雕展」則自即日起至8月12日，歡迎民眾前往感受山城客庄人文底蘊與文化創新共同翻轉出的風貌。

(中時 )