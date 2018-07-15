民進黨全代會 阿扁不來並希望蔡英文別放棄他

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民進黨全代會今天登場，前總統陳水扁不來了，陳水扁所屬的「新勇哥物語」今表示，為了不影響大會秩序與選舉造勢活動，特別向大會抱歉；並透過錄影喊話，「阿扁願以黨員與過去從政同志為黨來打拚，不會放棄，也希望主席與黨不要放棄阿扁。」

日前領到黨代表編號第22號的出席證，且在全代會登場前兩天，一度北上，外界揣測，扁可能現身今天全代會。

陳水扁今在「新勇哥物語」化身勇哥指出，為了不影響大會秩序與選舉造勢活動，特別向大會抱歉，改用「新勇哥物語」，並以4分53秒的影音談話善盡黨代表的建言責任。

阿扁指出，民進黨民主多元，對不同團體的訴求活動，不是敵人而是同志，應合作為台灣做更多更好的事；應讓民進黨立院黨團個別委員有更好的表現機會與發揮空間，不要一言堂，成為甲動的表決部隊。

阿扁說，不要讓有黨魂黨德的熱情黨員失去對黨的支持。黨員的不同意見，不是唱衰民進黨，而是熱愛民進黨。黨內選舉有競爭是黨的優良傳統，不是破壞黨的團結。僅管民進黨政府2年多來做了不少事與改革，各項數字也很漂亮。但還有人無感甚至不爽，應謙卑面對問題解決問題，不能以動機論否定不同意見。

阿扁表示，2018年地方選舉，雖然不能超越2014年的天花板，少輸為贏應是贏的策略。2020年有些煩惱，但還是有信心逆轉勝，繼續完全執政。阿扁願以黨員與過去從政同志為黨來打拼，不會放棄，也希望主席與黨不要放棄阿扁。

至於這段影音談話會不會被勇三在下台前來個回馬槍給抓回去？阿扁表示，阿扁沒去參加也有問題？阿扁的「新勇哥物語-167」會是壓倒阿扁的最後一根稻草？

(中時 )

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