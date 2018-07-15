東南亞台校學生探索台灣文化 增進國家認同

2018年07月15日 09:56 中時 林志成

配合新南向政策，教育部最近舉辦5天4夜的「107年海外台灣學校學生暑期返台文化營」，共有66位來自印尼、越南及馬來西亞等5所海外台灣學校國一至高二我國籍學生參加，他們在北台灣進行生態探訪及古蹟巡禮，留下難忘回憶，也對台灣有更高的認同。

教育部規畫辦理「海外台灣學校學生暑期返台文化營」，今年委請國立台北教育大學台灣文化研究所、藝術與造形設計學系及文化創意產業經營學系等教授團隊共同規畫「樂遊台灣、看見北台」文化體驗系列課程，內容豐富。

活動期間，國北教大帶領海外學子到台灣進行多元文化探訪，包括參訪剝皮寮老街、草藥街與龍山寺，體驗在地傳統建築；參訪新北市永續環境教育中心及台灣特有的潮間帶「挖子尾自然保留區」及宜蘭福山植物園生態探訪。

活動接近尾聲時，許多同學們在離情依依中相互珍重道再見，並在心得分享及成果發表中表示，令人印象深刻的課程包括參觀萬華及艋舺老街，猶如穿梭在歷史的時光隧道，加上透過深入導覽解說，獲得不少台灣近代歷史的寶貴知識；另外也有同學分享在宜蘭福山植物園所看到沿途優美的景緻及園內豐富的生態環境，令人流漣忘返。

此次協助帶隊的印尼雅加達台灣學校老師湯欣運表示，由於學生們自小隨同父母到東南亞經商，對於台灣的認識並不深，大部分僅能透過父母、老師或書本、影片、教科書中瞭解臺灣的歷史、地理或文物，透過此一活動，可讓台商下一代的孩子們親自走訪自己的家鄉，感受台灣在地特色及文化，體驗台灣風土民情與濃濃的人情味，留給海外學子們美好及難忘的回憶。

教育部表示，海外台灣學校學生本身具有華語、英語及新南向國家語言等三語能力與跨文化優勢，不但符合未來的時代需求，也是推動新南向政策所需；推廣此活動，將有助於海外我國籍學生增加對台灣的認同感。

(中時 )