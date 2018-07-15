方馨揪2閨蜜沖繩解放 比基尼曬嫩肉辣翻惹

蘇晏霈（左起）、方馨、樓心潼在沖繩穿比基尼秀身材。（取自臉書）

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中時
嗨翻了。（取自臉書）
海邊玩水。（取自臉書）
難得一起出國度假。（取自臉書）
吃好吃的拉麵。（取自臉書）
放鬆心情 。（取自臉書）
蘇晏霈在沖繩體驗右駕，自嘲左右不分好驚險。（取自臉書）

「幸福3朵花」方馨和蘇晏霈、樓心潼拍完民視八點檔《幸福來了》之後，姊妹3人12日飛到沖繩放鬆心情，由於3人第一次一起出國度假，心情High到最高點，一路上不斷哼唱著張惠妹的招牌歌〈三天三夜〉，平常拍戲造型包得密不通風的她們，一到海邊更興奮得大解放，換上比基尼大露婀娜多姿的好身材，還意外吸引帥哥搭訕，4天行程吃到好吃的披薩、海鮮、拉麵，喝好喝的啤酒、好香的咖啡，更看到好美的風景，沖繩之旅留下難忘回憶。

3人在沖繩遇到台灣粉絲，被索拍照有求必應，蘇晏霈飾演的「真美」大受歡迎，在飛機上還遇到小小粉絲，一直轉頭問：「真美，妳是從電視機出來的嗎？」下機後仍不斷的問，讓她們覺得小小粉絲超可愛的。

她們第一晚睡前開起素顏睡衣趴，在直播中和粉絲互動，樓心潼開心得不斷說話，分貝拉得高，被粉絲打趣問「是不是喝多了」？她說沒有，她只喝水啦。3人也第一次在日本體驗右駕，樓心潼平常開車技術好，但無法立刻轉換開法，被蘇晏霈笑說「亂開」，一路上險象環生。

(中時 )

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