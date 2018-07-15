世足》英格蘭第4名：失望 但不算失敗

2018年07月15日 09:41 中時電子報 盧品青

英格蘭在世足季軍戰敗給比利時，以第4名之姿返國，他們預定抵達的伯明罕機場將不開放給球迷接機。機場聲明指出：「我們請球迷不要來機場，因為你們看不到代表隊。」總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)也沒有意願舉辦慶祝遊行。

當然這很快引來一些英格蘭球迷的不滿。「你不能阻止我們迎接國家隊的英雄！」「球員們表現很好啊，我們連說聲謝謝的機會都沒有？」現場球迷也在季軍戰結束後給予英格蘭肯定的掌聲。

英媒BBC為本屆英格蘭作結，指出「雖然不該輸給克羅埃西亞，但獲得第4名也不算失敗了。」他們把季軍戰的失敗歸咎於羅斯(Danny Rose)的防守疏失。美國媒體則認為英格蘭回國後應該被當成英雄接待，季軍戰輸給比利時也沒什麼可說的，除了季軍不重要，而且比利時可以說是本屆第2強的球隊，只是提早遇上了法國。

英格蘭被點名表現最優秀的球員是右路中場崔皮爾(Kieran Trippier)，他在定位球方面對球隊做出巨大貢獻。其次是英勇的門將皮克佛(Jordan Pickford)，排名第3的是擊敗瑞典的後衛馬奎爾(Harry Maguire)。前鋒肯恩(Harry Kane)表現也不錯，累積6顆進球，很可能在冠軍賽結束後為自己抱回1座金靴獎。

(中時電子報)