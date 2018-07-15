交通部長竟然不是「他」 謝龍介喊話：清德 我看不起你

2018年07月15日 09:49 中時電子報 邱文秀

2018.07.12新聞深喉嚨 不斷"請辭再轉進" 吳宏謀掌交部 重點在"前瞻預算"？

行政院日前宣布內閣改組，港務公司董事長吳宏謀將出任交通部長引起外界爭議。台南市議員謝龍介12日上政論節目時，爆料交通部長原本應該是由科班出身具有交通專業的台南副市長張政源接任，卻被總統府秘書長陳菊人馬拿下。謝龍介說「清德兄，你看到花媽就軟腳，你實在超沒骨氣，你用吳宏謀，我真的看不起你。」旁邊的人笑問「要跟他分手了嗎?」

港務公司董事長吳宏謀不具交通背景，但64歲的吳宏謀是工程專業出身，從基層公務員一路爬到高雄市工務局長、副市長，是陳菊市長任內的得力助手。2014年高雄氣爆，吳替陳菊扛責請辭副市長，但幾個月後又回鍋，當時一度引起爭議，陳菊出面為吳澄清，強調司法已還清白，不難看出對他的重視。蔡英文上台後，吳宏謀先接任行政院公共工程委員會主委、行政院政務委員，去年11月回高雄接台灣港務公司董事長。

對於吳宏謀接任交通部長，謝龍介說「清德兄，你看到花媽就軟腳，你實在超沒骨氣，你用吳宏謀，我真的看不起你。」旁邊的人笑問「要跟他分手了嗎?」謝龍介回「該有骨氣要有骨氣，這跟他個性不像。」

謝龍介說，賴清德去年9月接行政院長，台南鄉親都知道。他說台南市副市長原本要一起接交通部長，張政源是交通博士，一路從鐵路局做到交通部觀光局，最後清德叫他去台南市。謝龍介說，去年9月就要叫張政源來接交通部長，因為賀陳旦說要跟林全一起下來，「為什麼變成換吳宏謀，我看你不起就在這，你不敢跟陳菊說兩句真心話，真正為台灣人民有利益的話。」

如今台南市副市長張政源將於16日北上接任交通部政務次長，謝龍介並說，不要以為慶富那個年輕董事長跑出去就沒事，並指吳宏謀跟慶富案有關。他問「清德，你一定要用吳宏謀?人在作天在看，不是不報，時機未到，清德啊!這要爆是算你的。」

(中時電子報)