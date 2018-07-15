台灣民意基金會民調：蔡總統聲望欲振乏力 仍低檔徘徊

2018年07月15日 10:02 中時 陳建瑜

台灣民意基金會今發布民調指出，蔡英文總統7月聲望中，有33%贊同蔡總統領導國家方式，但有49％不贊同。與上月比較，蔡總統聲望並無明顯上揚，整體而言，蔡總統聲望欲振乏力，依然在低檔徘徊。

民調詢問，受訪者是否贊同蔡總統處理國家的方式。結果顯示，5.4非常贊成，28%還算贊同，27.7％不太贊同，21.3%一點也不贊同，17.6％沒意見、不知道或拒答。

若分析年齡層，每一個年齡層群組中，不贊成蔡總統職務表現都明顯多於贊同，尤其20至24歲群組的差距達最高23％；另外，在職業方面，每個職業背景的人，對蔡總統表現不贊同都明顯多於贊同，而最高差距出現在軍公教人員群組，達34％。

另外，對於行政院長賴清德的表現，民調顯示，有42%的人滿意賴內閣的表現，但也有42.2％的人不滿意，滿意與不滿意的人差距0.4％，呈現正反對峙的狀態。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴內閣現在處在「又悶又熱的時刻」，若比照之前賴內閣的高人氣，現在的賴內閣已不再是多數民意的寵兒。

游盈隆說，賴內閣從去年9月以來，施政表現相當受民眾肯定和期待，但近2個月，滿意和不滿意比例已相當接近，甚至不滿意已略為超過滿意。賴內閣正感受前所未有的執政壓力和挑戰，也象徵賴內閣目前尚能挺得住，但接下來幾個月能否挺得住？而7月改組會有多大作用，猶待觀察。

(中時 )