找kolas當發言人是嫌票多？鄭師誠：民進黨又有新招

準行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報

準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），尚未就任新職就被爆4年前因酒駕，遭台北地院依公共危險罪判2個月徒刑。對此，資深媒體人鄭師誠說民進黨選前找來這樣的人當發言人，是嫌票太多嗎？鄭諷刺表示內閣改組什麼人都找，就是適才適所的人不能找。「國民黨要小心啦！人家又有新絕招，找來這麼多討罵挨的人，這樣怕了吧」。

日前有眼尖網友發現，在維基百科看到準發言人Kolas Yotaka，在2014年8月曾因酒駕獲處2個月有期徒刑。據台北地方法院裁判書，Kolas Yotaka漠視自己安危，且枉顧公眾安全，於民國103年8月9日23時許，在台北市中山區中山北路附近飲用啤酒2罐後，於翌（10）日4時55分許駕小客車欲返家途中被警方攔查，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克。

該消息一出引來許多網友議論，Kolas Yotaka昨也承認確有此事，但她認為這件事是錯誤的，她也願意當終生志工反酒駕，她強調「我絕對認為這是錯誤的，也希望大家都不要發生相同錯誤」。

對此，鄭師誠說民進黨選前找來這味發言人，是嫌票太多嗎？他諷刺表示，那叫「豬隊友」吧！他說民進黨這回應該是選舉的新打法，採用「物極必反」戰法，內閣改組什麼人都找，就是適才適所的人不能找，以免壞了「豬圈新戰法」。鄭師誠表示，國民黨要小心，人家又有新絕招，找來這麼多討罵挨的人，這樣怕了吧!

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：鄭師誠臉書

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