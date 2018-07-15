偏鄉部落學子逆境展鋒芒 3位陪讀班國小畢業生勇奪縣長獎

2018年07月15日 11:37 中時 林志成

從幼稚園大班就來到台東愛國蒲1919陪讀班的小諾，從未見過父親，母親生下他後，就到外地工作，並另組家庭。小諾從小與外公相依為命，非常渴慕父母的關愛。有一年，他的父親節願望，就是牧師能抱抱他！而他也把陪讀老師當作媽媽，每年母親節都會寫謝卡給老師。

中華基督教救助協會推動「1919陪讀計畫」，14年來為偏鄉弱勢孩子提供免費課輔、品格教育，期望他們能逆風高飛。今年就有三個原住民陪讀班孩子勇奪縣長獎，他們是台東愛國蒲1919陪讀班的小諾（化名）、屏東安青葉1919陪讀班的小熙（化名），及花蓮卡來萬1919陪讀班的小恩（化名）。

陪讀班提供了小諾安全的讀書環境，他每天放學都來，晚上6時30分吃完晚飯後，就開始寫功課。外公沒有錢幫他買參考書、評量，這些全靠陪讀班供應。孫聆聆老師說：「小諾自我要求甚高，不服輸的個性，讓他功課6年來都保持在前二名，今年更以縣長獎畢業。」

小二就來到屏東安青葉1919陪讀班的小熙，爸媽離婚後，媽媽到外地工作，後來另組家庭。小熙和4個表弟妹，從小由阿嬤一手帶大，但阿嬤無力教導他們，所以把他們全都送到陪讀班。陪讀班養成了小熙穩定的生活作習，每天都要吃完晚餐，做完功課後，才會回家。小熙品學兼優，積極進取，經常代表青葉國小參加各項比賽，今年還榮獲全國魯凱語朗讀比賽冠軍。

花蓮卡來萬1919陪讀班的小恩，今年也拿到嘉里國小縣長獎。小恩一家5口靠爸爸在大理石廠打零工為生。媽媽心臟不好，只能在民宿做房務工作。小恩剛來陪讀班時功課平平，但陪讀班藉由「部落圖資站-遠距教學」，讓小恩打下學業基礎，後來成績都保持在前三名。

中華救助協會秘書長夏忠堅表示，許多弱勢家庭的孩子因為缺乏資源，沒有一個安定的課後學習環境，以致學習挫折，輸在人生的起跑點上。他呼籲社會大眾能踴躍支持「1919陪讀計畫」，讓更多弱勢孩子能因為陪讀而翻轉人生。

(中時 )