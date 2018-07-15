民進黨全代會 反年改民眾陳抗遭驅離

民進黨全代會反年改民眾陳抗遭驅離。（崔慈悌攝）

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民進黨全代會反年改民眾陳抗遭驅離。（崔慈悌攝）

民進黨今天在圓山飯店召開全代會，為防滋擾，維安人員從山下入口處就設置嚴密的檢查關卡，不過仍有零星的反年改民眾拿著標語到場抗議，遭到警方半推半勸的驅離。

軍公教年改新制從今年七月起上路，引發退休軍公教人員強烈反彈，為防止陳抗人員滋擾，今年民進黨全代會維安人員在前往圓山飯店的各路口設置重重關卡，上山車輛在通往山上入口就遭攔查，中大型車輛，維安人員還會上車盤查，詢問民眾上山意圖，確定無滋擾人員才放行。

不過今早仍有零星的反年改民眾突破重圍上山，一名退休教師手持「經濟衰退，生活無著」「只會選舉，工人遭殃」等標語，抗議政府剝奪退休軍公教人員的退休金。

陳抗的退休教師表示，政府從頭到尾都在欺騙軍公教人員，說好18趴兩年歸零，卻從新制上路就歸零，台灣經濟衰退，卻要拿軍公教人員開刀。

她說，全世界沒有一個國家是經濟沒有倒，政府沒有倒，卻去倒軍公教警消人員，政府砍了他們的退休金，卻是到處亂花錢，「退撫基金每個月繳了6000多元，如果以民間投保有很大的保障，跟政府投保卻是毫無保障」。

她強調，年金改革目的應該是讓大家一起提升，但政府卻是讓大家一起沉淪，民進黨政府只會選舉，卻讓軍公教軍警和工人全都遭殃。

陳抗過程中，飯店人員不斷出來勸離，遭反年改民眾大聲抗議「不要碰我」，最後出動女警員四面包夾，半推半勸驅離會場。

(工商 )

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