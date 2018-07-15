稅官索賄300萬 二審重判10年

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前財政部台北國稅局黃姓審查員，被控在2012年間藉由覆核申報營利事業綜合所得稅業務時，以變更申報行業別，讓業者需多繳逾千萬元稅額的方式，向房產代銷業者甲山林廣告等3家公司索賄300萬元。高院駁回黃上訴，依貪汙罪判黃男10年徒刑，全案可上訴。

判決指出，已退休的70歲黃男，在2012年間接辦甲天地公司營業稅核覆，發現甲天地應非「廣告業」，而是「代銷業」，須補稅近2000多萬，甲山林申報營業稅率也過低，黃竟找上甲天地公司負責人，以要求補稅為由，向其索賄130萬元，協助甲天地公司等逃漏稅。

同年7月，黃男覆核某家汽車材料公司申報營所稅，發現該公司行業別申報有誤，須補稅千萬，竟暗示該公司委託的曾姓女記帳士要拿錢處理，並拿計算機按出「200」的數字，女記帳誤會黃男意思，以為要再增加200萬稅額才能結案，當下沒有拿錢給他。

黃男隔幾天還直接到記帳士事務所，要求曾女「表示一下」，曾拿了40萬元，黃覺得錢太少，還說「應該是200，那天不是按給妳看了」，曾女想收回賄款，黃男卻又改口「不然少一點好了，120萬」，幾天後再索餘款80萬元。

同年10月，黃男覆核甲山林廣告公司營所稅時，也表示原申報稅額2000多萬元太低，藉機索賄50萬元。

法院審理時，黃男坦承有和業者碰面，但否認索賄，不過業者指證歷歷，一審痛批黃身為公務員知法犯法，未能廉潔自持，去年以黃涉犯3個貪汙罪，重判徒刑10年。黃不服，上訴高院，高院駁回其上訴，維持一審判決，黃仍被判刑10年。

(中時 )

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