「非核家園」發電只靠燒煤、天然氣 台大醫：再多醫院也沒用

王明鉅說，台電公司為了因應「2025不用核電」，今年初所公佈的「電源長期開發方案」像是婉轉地訴苦，「沒地方蓋新電廠」。（本報資料照片）

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中時電子報
2018年07月09日 台北市 反深澳燃煤電廠自救會及在地居民9日聚集行政院門口抗議，自救會表示，台電的海洋生態調查不實，也未做健康影響評估，政府官員的說法根本「幹話連篇」，台電只懂得發電，根本不在乎生態。(鄧博仁攝)

總統蔡英文提出「2025非核家園」新能源政策目標，這個月初啟動核四廠燃料棒運回美國原廠計畫，意味宣告核四終結，正式走入歷史；台電下一步將規劃擴建深澳電廠，未來擬靠燒煤、天然氣提供未來穩定供電電力。對此，近來關注能源議題的台大醫院教授王明鉅憂，台灣空氣污染問題不處理，再多醫院、再多醫生、再先進醫療科技也沒用。

他在臉書發文指出，台灣的確缺電，如果未來經濟發展得更好，台灣會更缺電。但進一步了解台電的整個方案，會發現幾個「有意思」的地方：首先台電自相矛盾，方案中的區域平衡評估「新竹由中部地區供電」，但台灣電網分佈圖卻又把新竹畫進北部供電範圍內；且北部的尖峰電力供需缺57萬瓩，中部的尖峰電力供需卻多234萬瓩。

王明鉅質疑，既然新竹本來就是由中部供電，北部的電不夠、中部的電太多，為什麼不乾脆由中部供應新竹用電？為什麼硬要把北部缺電當作深澳電廠一定要興建的理由呢？他指出，離新竹最近的通霄火力發電廠(約200萬瓩)，根本沒有接上345KV的電力高速公路，倘若從很遠的台中火力發電廠送到新竹，電力的損耗可能很大，加上台中的空污正是選舉中的熱門議題，台中火力發電廠勢必不能再多燒煤。

再者，他指出，台電的「未來10年」電源開發計畫中，可見北部燃煤發電將比現在大增280萬瓩（林口160萬瓩、深澳120萬瓩），等於半個台中火力發電廠，未來的「台北的天空」會是什麼樣子嗎？

王明鉅擔憂，這些攸關台灣的空氣污染的問題不處理，後面就會衍生無數的健康問題，再多醫院、再多醫生、再先進的醫療科技也沒用；他表示，台電公司不敢向錯誤的政策說不，但人民有機會向錯誤的政策說不，希望年底大選時有機會以公投方式，重新檢討「2025非核家園」、有重新思考的機會。

(中時電子報)

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