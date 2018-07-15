NBA》詹皇加盟湖人初亮相 點名表揚哈特

2018年07月15日 10:07 中時電子報 黃及人

自從今年自由市場一開放，就宣布4年1.54億美元跳槽湖人，「小皇帝」詹姆斯進入「神隱」模式，如今總算要首次在鏡頭前曝光了，因為詹皇提前預告，將在16日湖人與活塞的夏季聯賽場邊現身，勢必引爆現場不小騷動！

詹姆斯透過經紀公司宣告加盟湖人後，就跟家人前往歐洲度假，就算結束度假返美，行程也都未曾公開，根據《ESPN》記者麥克梅納明爆料，詹皇不打算舉辦加盟湖人記者會，或在洛杉磯舉行盛大的加盟派對，一切低調處理。

原本詹姆斯最快的公開行程，是31日回到家鄉阿克隆市參加公益活動，如今卻因關心湖人年輕隊友在夏季聯賽表現，才會突然決定明天現身場邊，畢竟這批湖人新秀當中，或許有人能在下個球季幫他分擔場上重擔，尤其是哈特。

「其實詹姆斯一直都在觀看夏季聯賽，其中他特別提到哈特的表現，」湖人總管瓦林卡表示，「在上個賽季結束後，哈特直接就去訓練館苦練了，他一直默默苦練至今，成為夏季聯賽前3得分手，並不會讓我感到意外。」

哈特目前在夏季聯賽場均22.5分，不僅排在隊上第1，也居夏聯第2，他也提前宣告自己有能力在詹姆斯身邊打球，「我能幫助詹皇拉開空間，製造他突破機會，也可搶到籃板球推進，我相信在例行賽期間，我可以降低他的壓力。」

(中時電子報)