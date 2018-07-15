NBA》詹皇加盟湖人初亮相 點名表揚哈特

自從宣告加盟湖人後，詹姆斯16日將首次公開亮相。(美聯社)

友善列印
中時電子報

自從今年自由市場一開放，就宣布4年1.54億美元跳槽湖人，「小皇帝」詹姆斯進入「神隱」模式，如今總算要首次在鏡頭前曝光了，因為詹皇提前預告，將在16日湖人與活塞的夏季聯賽場邊現身，勢必引爆現場不小騷動！

詹姆斯透過經紀公司宣告加盟湖人後，就跟家人前往歐洲度假，就算結束度假返美，行程也都未曾公開，根據《ESPN》記者麥克梅納明爆料，詹皇不打算舉辦加盟湖人記者會，或在洛杉磯舉行盛大的加盟派對，一切低調處理。

原本詹姆斯最快的公開行程，是31日回到家鄉阿克隆市參加公益活動，如今卻因關心湖人年輕隊友在夏季聯賽表現，才會突然決定明天現身場邊，畢竟這批湖人新秀當中，或許有人能在下個球季幫他分擔場上重擔，尤其是哈特。

「其實詹姆斯一直都在觀看夏季聯賽，其中他特別提到哈特的表現，」湖人總管瓦林卡表示，「在上個賽季結束後，哈特直接就去訓練館苦練了，他一直默默苦練至今，成為夏季聯賽前3得分手，並不會讓我感到意外。」

哈特目前在夏季聯賽場均22.5分，不僅排在隊上第1，也居夏聯第2，他也提前宣告自己有能力在詹姆斯身邊打球，「我能幫助詹皇拉開空間，製造他突破機會，也可搶到籃板球推進，我相信在例行賽期間，我可以降低他的壓力。」

(中時電子報)

世足》英格蘭第4名：失望 但不算… MLB》韋藍德超模老婆懷孕了 身材…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。