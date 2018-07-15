素人潛入校園 《高校臥底》調查校園暴力

2018年07月15日 11:19 中時 潘鈺楨

《高校臥底》中非裔臥底高中生現職為學校牧師。（罪案偵緝頻道提供）

明星夫妻檔孫鵬與狄鶯的18歲獨子孫安佐，在美國涉嫌恐攻並持有武器遭逮，案子至今尚未解決。罪案偵緝頻道推出最新臥底紀實節目《高校臥底》(Undercover High)，將焦點轉向美國高中校園，因應近年來嚴重的校園霸凌暴力，毒品以及多起槍擊傷亡事件，節目團隊安排七名成年素人扮成高中生進入校園，希望能藉此機會了解現在美國校園層出不窮，多樣問題的成因，並協助需要幫助的高中生。其中臥底參與者所面臨的真實危險，戲劇化程度勘比紀錄片版《漢娜的遺言》。

根據節目研究資料統計，美國高中每年大約有120萬名中輟生，而近年來不少校園問題，包括霸凌暴力、毒品、攜帶槍枝等，情況越來越惡化讓人堪憂。位於堪薩斯州托彼卡的高地公園高中，校長紐博士表示青少年都不會和大人說心事，只會和朋友同學透露，因此突發奇想以前所未聞的社會實驗方式來了解學生，進而和節目團隊合作，找來7名不同背景的成年人裝嫩假扮成高中生，重返校園執行臥底任務，希望這些臥底高校生能夠拉近和同學的距離融入團體，「設身處地」了解現在校園問題。

為了怕學校學生起疑，節目團隊在實際開拍前一個月，以拍攝紀錄實際高中校園生活的名義入駐，學生們已習慣攝影機的存在，此外現在高中生都頻繁密集使用各種社群媒體交流，上課都在滑手機，離不開社群媒體，節目也安排假的臉書和IG帳號供參與臥底者使用，並且和心理諮商師團隊合作，提供給參與者專業協助。

本次節目臥底計畫刻意安排多元不同背景的參與者以便和不同族群的學生接觸互動，包括非裔黑人、拉美裔等。其中有參與者表示自己在高中時期就是霸凌者，本次抱持贖罪心理，希望能夠幫助遭受霸凌的學生；也有過往深受閱讀障礙困擾，或是代數科目被當過兩次的參與者，得再次面臨高中時最害怕的科目，深怕惡夢重演；還有參與者為了讓外型更像高中生，戴上矯正牙套成為牙套妹，做出不少犧牲。

在七名參與者中，當中最亮眼的是從小自墨西哥移民到美國的拉美裔兄妹喬治和莉娜。哥哥喬治在高中時就已出櫃，是學校第一對參與舞會的同志情侶，當時亦遭受同學排擠和歧視，讓他不得不選擇低調封閉，身心受到創傷；而外型亮眼的妹妹第一天上學就感受到男同學對於女性的不尊重，收到不少交友申請還有訊息，包括粗魯用語騷擾，並且意外得知自己可能成為被性侵的目標對象，戲劇化的情節可說是知名校園美劇《漢娜的遺言》真實紀錄片版。繼創造社群討論話題的《60天監獄改造計畫》，志願參與者假扮受刑人入獄服刑，透過臥底身分了解現今美國監獄的問題，新作《高校臥底》將在14日起，每週六晚間10點50分於MOD 259台罪案偵緝頻道播出。

(中時 )