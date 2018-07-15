被車撞飛鼻樑斷一度昏迷 暢銷歌手蜈蚣傷痕爬滿臉想輕生

80年代暢銷歌手江明學驚爆嚴重車禍，一度昏迷失憶，連名字都想不起來。(中時資料照片)

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中時電子報

1989年推出《秋意上心頭》專輯大賣25萬張的暢銷歌手江明學，明亮嗓音至今仍讓許多5、6年級生難忘懷，而他淡出螢光幕多年，偶爾才上通告，今年2月還被目擊在燒肉店幫忙烤肉換炭火，自嘲是拿時薪的打工仔，沒想到日前難得受邀上白冰冰節目，竟在途中發生嚴重車禍，對方將江明學撞飛後肇事逃逸，他則滿臉是血倒臥現場，一度昏迷，甚至有20分鐘失憶斷片，連名字都忘了。

淡出螢光幕的江明學考取街頭藝人執照開啟走唱人生，日前難得上通告，竟發遇上嚴重意外，據《噓！新聞》報導，本月11日江明學準備上恩師白冰冰的節目，騎腳踏車的他途中莫名被後車追撞，他整個人被撞飛，滿臉是血倒地不起，沒想到對方竟肇事逃逸，好在之後有路人發現他，才將之送醫。

這起車禍造成江明學臉部嚴重挫傷，且鼻樑斷裂、顱內出血，右手無名指也斷裂，在醫院接受長達5小時的手術，逢了100針，江明學回想當時，透露自己昏迷20分鐘之久，醒來被問姓名，竟然苦思許久都想不起來。

至於傷勢，江明學表示顏面縫合部分像爬滿蜈蚣一樣，讓他不敢照鏡子，右手斷裂傷勢更是痛到讓他在地上打滾、痛哭，還因口內也有撕裂傷做了縫合手術，已3、4天沒吃飯，身體相當虛弱，至於肇事方，因為對方肇逃，江明學對此表示難過不相信人性，又傷勢疼痛難耐，兩頭夾擊讓他直呼：「這幾天眼淚都流乾了」，身心俱疲到一度想跳樓。

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