中性選民達空前最高 民調：57％盼強大第三勢力

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民眾對藍綠政黨傾向，台灣民意基金會今公布民調顯示，有25.2%人傾向認同民進黨，20.7%認同國民黨，49.6的人自認中性或獨立選民。與上月比較，中性或獨立選民增加5.9%，達到「空前最高」的49.6%，「這是非常奇特的時刻」。另有57%的人覺得台灣需要強大的第三勢力出現。

台灣民意基金會今舉行「2018台灣政黨形象」全國性民調發表會。民調詢問受訪者目前兩大政黨，國民黨與民進黨，「請問哪一個政黨理念和主張與您較接近？」結果顯示，6.5%強烈民進黨，18.7％溫和民進黨，49.6%中性選民，16.9%溫和國民黨，3.8%強烈國民黨，4.5%不知道、拒答。

民調指出，若與6月比較，綠減少4.3%，藍減少2.5%，藍綠認同度雙雙下滑，同時，中性或獨立選民增加5.9%，達到空前最高49.6％。反映社會多數人對兩個主要政黨的不滿與失望，或者說是，民進黨與國民黨社會支持力量的顯著衰退。

另外，民調也詢問，台灣是否需要出現新的政黨，即強大的第三勢力，以取代民進黨與國民黨？結果顯示，57%的人覺得台灣需要，認為沒有需要只有36%，其中認為台灣「非常需要」第三勢力的人高達33%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這初步證實當前台灣社會正渴望一個可取代兩大黨的強大第三勢力，也反應台灣絕大多數的人對傳統政黨，國民黨及民進黨的不滿、失望與厭煩，進而期待新的強大第三勢力，但又有種無可奈何的心情。

(中時 )

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