全代會登場 柯建銘掌聲比較多蔡英文「吃味」

2018年07月15日 台北 蔡英文總統15日上午出席在民進黨第18屆第一次全國黨代表大會前，名為「改革政績一定營」的共識營，期望凝聚全黨人士的共識。（鄭任南攝）

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蔡英文總統15日上午出席在民進黨第18屆第一次全國黨代表大會前，名為「改革政績一定營」的共識營，期望凝聚全黨人士的共識。（鄭任南攝）
行政院長賴清德15日上午出席民進黨，名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）
總統府秘書長陳菊15日上午出席民進黨，名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）
民進黨立院總召柯建銘15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

民進黨全代會今登場，上午先舉行「改革政績一定營」共識營總統，總統一開場就「吃味」，「柯總召（立院黨團總召柯建銘）的掌聲好像比較多一點」；她說，「我對老柯深刻的印象是穿著短褲，三更半夜看著睡在簡易床上的國民黨立委說，你們還好嗎？」細數最近過的一堆法案後，總統打趣說，「所以你剛剛掌聲比我多，我也認了。」

民進黨今全代會，身兼黨主席的蔡英文總統，看得出有備而來，不僅難得穿短袖，且拎著公事包出席，心情顯得相當輕鬆，看得出要打選戰的氣勢。

共識營一開場，主持人是昨天被踢爆酒駕遭法院處份的準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）。副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德及縣市長、立委、黨部主委等，與相關年底縣市長參選人，皆出席。

總統致詞前開場，先來輕鬆談話。總統指出，「特別歡迎我們的貴賓副總統，因為他不是我們的黨員」。

總統說，她剛走進來時，非常感謝各位的掌聲，不過還是有點遺憾，柯總召的掌聲好像比較多一點；引來哄堂大笑。總統還對著台下說，「你要我再講一遍嗎？」

總統說，不過這掌聲是值得的，剛結束的立法院院會這段時間，立法院的委員真的是非常辛苦，總召領導黨團，讓重要的法案可以順利通過，功勞及辛勞，大家都非常感謝，尤其她最深刻的印象就是，穿著短褲三更半夜看著睡在簡易床上的國民黨立委說，「你們還好嗎？」，「我們給總召最熱烈的掌聲。

總統說完，打趣地看著坐在台下的柯建銘說，「所以你剛剛掌聲比我多，我也認了」。語畢，現場立刻哄堂大笑。

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民進黨立院總召柯建銘15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）
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