小英稱民進黨很會處理經濟 民調直接打臉

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蔡英文總統日前表示，民進黨很會處理經濟問題，但卻遭民調打臉。台灣民意基金會今公布民調指出，40.1％認為國民黨比較有能力促進台灣經濟發展，僅17.6%認為民進黨比較有能力，明顯多數人認為國民黨比民進黨有能力促進台灣經濟發展。

台灣民意基金會今舉行「2018台灣政黨形象」全國性民調發表會。民調詢問，哪一個政黨比較有能力「促進台灣經濟發展？」結果顯示，40.1％認為國民黨比較有能力促進台灣經濟發展，僅17.6%認為民進黨比較有能力，7.2％認為兩黨一樣有能力，25.6％認為兩黨一樣沒有能力，9.5％很難說、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，進一步交叉分析顯示，此種認為國民黨比民進黨有能力促進台灣經濟，不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景和地理區域，皆出現一面倒否定民進黨、肯定國民黨現象。

另外，民調詢問，台灣哪一個政黨「具有執政能力」？還是兩黨都一樣？結果顯示，35.2％認為國民黨比較有執政能力，22％認為民進黨比較有執政能力，10.7％認為兩黨一樣有執政能力，23.5％則認為兩黨一樣沒有能力。

游盈隆指出，這對執政當局而言不免尷尬，但更重要的是，當台灣多數人對民進黨執政能力失去信心，甚至認為連國民黨都不如，那對民進黨會是一個很大的傷害。

(中時 )

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